100 тысяч для безработных: у кого больше шансов получить деньги

Запуск в Украине государственной программы по переквалификации безработных в предпринимателей с дальнейшей выдачей им около 100 тысяч гривен будет иметь успех в регионах, сообщает УНИАН.

Такое мнение высказала консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

По ее мнению, особенно такое нововведение может быть полезным для регионов - претенденты оттуда должны рассматриваться в первую очередь.

"Первые, кому реально такая программа поможет - это люди в регионах. Эта программа очень поспособствует развитию маленьких городков, сел. Почти 100 тысяч гривен – немалая сумма для периферии. На эти деньги там сто процентов можно открыть свой небольшой бизнес. Да и выделенных из бюджета на программу 100 миллионов гривен, как для старта, немало. Если все пойдет правильно, то, думаю, сумма будет увеличена" , - подчеркнула эксперт.

По ее словам, в регионах запрос на качественные товары и услуги существует, но никто не хочет туда ехать и работать. Теперь на микроуровне там можно будет открыть очень широкий спектр бизнесов.

"Государству следует такой проект громко пиарить. Франчайзеры на такое откликнутся. Смогут организовать акцию по приобщению к бизнесу, а также подключатся поставщики оборудования и материалов. Их предложения сразу бы закрыли потребности новоиспеченных предпринимателей" , - резюмировала Томашевская.

Помощь безработным:

По состоянию на 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных в Украине составило 315 тысяч человек, что на 179 тысячи или 36% меньше, чем на этот период прошлого года.

Министр экономики Алексей Любченко анонсировал дополнительные правительственные меры по созданию рабочих мест и трудоустройству безработных.

15 сентября 2021 года Кабинет министров согласовал проект закона об изменениях в реформировании службы занятости и социального страхования в случае безработицы. В рамках реформы безработные украинцы смогут получить деньги на свой бизнес.

С января 2022 года государство будет предоставлять безработным членам малообеспеченных семей финансовую помощь на начало собственного бизнеса.