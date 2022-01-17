Валютный рынок понедельника: ход торгов

Ажиотажный спрос на безналичный доллар на «тонком» межбанковском валютном рынке﻿ в понедельник вынудил Национальный банк провести две подряд интервенции по продаже валюты еще до обеденного перерыва.

Сначала регулятор продал 100 млн долларов по цене 28,11 гривен, а затем еще 50 млн долларов – по 28,15 гривен. Желающих купить непрерывно дорожающий доллар оказалось столько, что всем не хватило, и к концу обеденного перерыва котировки поднялись до 28,171 гривен на покупке и 28,20 гривен на продаже. Впрочем, даже по такой цене экспортеры не спешат продавать: все ждут, что курс вырастет еще выше.

Не отстает от безналичного и наличный доллар. Напуганные непрекращающимся ростом, операторы наличного валютного рынка неустанно поднимают ценники на наличного «американца», но спрос не утихает. Еще утром оптовые обменные пункты столицы продавали его по 28,13-28,15 гривен, а к концу обеденного перерыва – по 28,28-28,30 гривен. Стоит отметить, что по 28,30 продают доллар также в Харькове и Днепре. В некоторых обменных пунктах спрос настолько большой, что появляются таблички «Без продажи». Сегодняшний ажиотаж связывают с возможными беспорядками в столице из-за обвинения, предъявленного бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Евро на FOREX сегодня совершает резкие движения в разные стороны в диапазоне 1,1401-1,1432 доллара. Что касается наличного евро, он растет синхронно с наличным долларом, хотя и не так сильно. Сегодня утром его продавали по 32,10-32,15 гривен; к обеду ценник вырос до 32,17-32,19 гривен.

Российский рубль, укрепившийся было до 75,80 рублей за доллар, вновь упал к американскому доллару. После 12 часов по московскому времени (11:00 по Киеву) доллар подскочил до 76,80 рублей на фоне усиления геополитической напряженности. Анонс совместных учений России и Беларуси в феврале стал очередным катализатором. Наличный рубль в Киеве сегодня продают по 3,68-3,70 гривен за 10 рублей; цена практически не изменилась по сравнению с прошлой пятницей.

Растет в цене и польский злотый. Сегодня в столице его продают минимум по 7,05-7,06 гривен.