Украина увеличила расходы на закупку угля из Казахстана и России

Украина в январе-декабре 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,7% - до 2,48 млрд долл, сообщает УНИАН.

Согласно данным Государственной таможенной службы, за отчетный период в Украину было импортировано 19,5 млн тонн угля, а годом ранее - 16,95 млн тонн (+15%). Крупнейшими поставщиками в указанный период были Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении за 2021 год составил 1 млрд 54 млн долл. (62%), из США - 494,6 млн долл. (19,8%).

Из Казахстана Украина импортировала уголь на 253,4 млн долл. (10,2%). Из других стран был импортирован уголь на сумму 195,3 млн долл.