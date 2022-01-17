Валютный рынок понедельника: итоги дня

В понедельник рост котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке ускорился. Две интервенции, проведенные Национальным банком, не дали никакого результата.

Сегодня торговля на межбанковском валютном рынке проходила по схеме ТОМ (с расчетами завтрашним днем): из-за выходного в США (17 января Америка празднует День Мартина Лютера Кинга) все банки и биржи закрыты, и сделки по доллару будет возможно провести через коррсчета в американских банках только завтра. Ожидалось, что, как и в прошлые подобные дни, сделок на рынке будет мало, а сама торговля – малоактивная, без резких колебаний. Но вмешалась политика: к обострению геополитической обстановки добавилось возвращение в Украину и попытка ареста екс-президента Украины Петра Порошенко. Инвесторы крайне негативно восприняли происходящее и поспешили выйти на рынок с покупками, чем вызвали резкий перекос между спросом и предложением. К ним добавились импортеры, принявшие решение наперед оплатить важные контракты по текущим ценам и снизить возможные курсовые риски. Как и на прошлой неделе, спасать ситуацию пришлось Национальному банку. Регулятор до обеда провел две интервенции по продаже валюты, во время которых продал около 150 млн долларов, но не смог сбить ажиотаж. После обеда рост на межбанке продолжился с новой силой, но Нацбанк на рынке больше не появился.

Закрыли основную фазу торгов понедельника на 28,5 копеек на покупке и на 29 копеек на продаже выше, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,00/28,07 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись уже, чем в прошлую пятницу: спред на открытии составил 7 копеек. Первые две сделки на общую сумму 1 млн долларов по цене 28,07 гривен прошли в 9:30. В начале торгов число покупателей не сильно превышало число продавцов; появилась надежда, что сессия пройдет спокойно. Но уже после 10 утра котировки начали рости, и стало понятно: спокойно сегодня не выйдет. В 10:15 на рынке появился Национальный банк. Он выставил ордер на продажу по цене 28,11 гривен. Появилась надежда, что на этом рост и закончится, но не тут-то было. Покупателей становилось все больше, в какой-то момент они начали покупать у Нацбанка – и за час выкупили 100 млн долларов. В 11:40 рост котировок продолжился. В 12:27 регулятор повторно появился на рынке с ордером на продажу на уровне 28,15 гривен. Против ожиданий, второй раз Нацбанк продал всего 50 млн долларов – и ушел. Надежда, что после обеда он появится в третий раз, не оправдалась. Когда это стало очевидно, в дело включились спекулянты. Они быстро разогнали котировки, покупая и продавая между собой. Сначала поднялись выше 28,20 гривен, а к 16 часам дошли до 28,30.

Котировки закрытия торгов – 28,275/28,31 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 37,3 млн по сравнению с прошлой пятницей и на 16:00 составил 307,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,1059 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,1059 гривен. Официальный курс доллара на 18 января установлен на отметке 28,122 гривен за доллар, рост на 17,06 копеек.

установлен на отметке 28,122 гривен за доллар, рост на 17,06 копеек. Официальный курс евро на 18 января установлен на отметке 32,0577 гривен за евро, рост на 6,87 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева за день подорожал на 30 копеек. Утром его продавали по 28,13-28,15 гривен; к 14 часам ценник подняли до 28,28-28,30 гривен, а к 17 часам крупные партии «американца» можно было купить не дешевле, чем по 28,43-28,45 гривен. Разрыв между наличным и безналичным долларом сохраняется на уровне 15 копеек. При этом мелкие суммы до сих пор можно найти по 28,40 и даже дешевле.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:15 – 1,1400 доллара. Сегодня евро предпринял попытку роста, но смог подняться лишь до 1,1432 доллара, откуда опустился до отметки 1,1390. Наличный евро в Украине растет вслед за наличным долларом. За день наличная евровалюта прибавила в цене еще 15 копеек: утром оптовые обменные пункты столицы продавали евро по 32,12-32,15 гривен, а к вечеру ценник достиг 32,27-32,30 гривен.

Российский рубль в понедельник совершает резкие колебания под влиянием геополитических факторов, продолжающих давить на российскую валюту. Утром он укрепился до 75,80 рублей за доллар, затем упал на целый рубль (до 76,80), а к вечеру вновь вернулся на 75,80. Состоянием на 17:30 торгуется в диапазоне 75,60-75,85 рублей за доллар с тенденцией к возобновлению падения. Наличный рубль в Украине немного подешевел. В частности, в Киеве сегодня его продают по 3,68-3,70 гривны за 10 рублей.