Что ожидается на валютном рынке во вторник

В понедельник рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ ускорился. Национальный банк опять провел две интервенции и продал еще 150 млн долларов. После того, как стало ясно, что это ни к чему не приводит, регулятор решил просто понаблюдать за происходящим.

В отсутствие сдерживающего фактора в виде Нацбанка доллар на межбанке взлетел до отметки 28,30 гривен, а после 16 часов, на сделках SPOT (с расчетами в среду) поднялся еще выше. Сегодня Министерство финансов запланировало проведение очередного аукциона по размещению ОВГЗ. Инвесторам будут предложены четыре выпуска в гривне – на 6 месяцев, год, 2 года и 5 лет, а также два долларовых выпуска – на 6 месяцев и 1 год. В условиях падения интереса к украинским ценным бумагам со стороны иностранных инвесторов крайне важно, как пройдет сегодняшний аукцион, будут ли покупатели, и какой объем удастся реализовать. Снижение объемов размещения ОВГЗ будет означать, что все деньги идут на валютный рынок, что еще больше усилит падение гривны. Также участники торгов ждут от НБУ более активных действий по сдерживанию ажиотажного роста курса доллара, который в случае продолжения бездействия регулятора вполне может подняться до 29 гривен.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 28,30/28,40 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в понедельник подорожал на 30 копеек. Утром его продавали по 28,13-28,15 гривен; к 14 часам ценник подняли до 28,28-28,30 гривен, а к 17 часам крупные партии «американца» можно было купить не дешевле, чем по 28,43-28,45 гривен. При этом мелкие суммы в понедельник вечером можно было найти по 28,40 и даже дешевле. Разрыв между наличным и безналичным долларом сохраняется на уровне 15 копеек. Сегодня утром доллар в столице начнут продавать по 28,45-28,50 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если рост безналичного доллара продолжится, наличный к вечеру может подорожать до 28,70 гривен и даже выше. Если же Национальный банк сможет затормозить рост на межбанке, наличный тут же начнет падать в цене.

Евро на рынке FOREX в понедельник продолжил корректироваться после сильного роста на прошлой неделе и к вечеру опустился до отметки 1,1390 доллара. Утром вторника снижение продолжилось, евро опустился до 1,1384. Наличный евро в понедельник продолжил дорожать синхронно с ростом цены наличного доллара: утром оптовые обменные пункты столицы продавали евро по 32,12-32,15 гривен, а к вечеру ценник достиг 32,27-32,30 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 32,25-32,27 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Основное влияние будет оказывать изменение цены наличного доллара: если он перестанет расти, евро тоже застабилизируется.

Российский рубль в понедельник совершал резкие колебания в диапазоне 75,80-76,80 рублей за доллар, реагируя таким образом на публикацию различных новостей. Сначала он упал после того, как стало известно о совместных учениях России и Белоруссии в феврале, а затем вырос, когда немецкое издание Handelsblatt сообщило, что США и ЕС больше не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы Swift. Утром вторника рубль торгуется в пределах 75,90-76,30 рублей за доллар. Наличный рубль в столице вчера продавали по 3,68-3,70 гривны за 10 рублей. Сегодня продажи будут происходить в диапазоне 3,68-3,72 гривны за 10 рублей.