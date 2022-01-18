Миссия ОБСЕ не нашла подтверждение утечки химикатов в Горловке

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проверяет сообщение украинской разведки об утечке химикатов в Горловке. Пока подтверждения данной информации нет.﻿ Об этом, со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

"16 и 17 января миссия уточняла сообщение о возможной утечке аммиака на заводе в Горловке (неподконтрольный правительству город, 39 км северо-восточнее Донецка). СММ зафиксировала там спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию" , - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что в Горловке на химическом заводе "Стирол" произошла утечка химикатов. Также сообщалось, что российская сторона якобы может использовать данный факт, чтобы обвинить Украину в химической атаке, и как повод для масштабного вторжения.