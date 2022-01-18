Валютный рынок вторника: ход торгов

Ситуация на межбанковском валютном рынке﻿ все меньше похожа на контролируемую. Несмотря на активные интервенции Национального банка (а сегодня регулятор с самого утра продает валюту, сдерживая рост), котировки безналичного доллара только за первую половину торговой сессии выросли на покупке на 25 копеек – с 28,27 до 28,52 гривен.

Ценник на продажу подскочил на 20,5 копеек. И это при том, что сегодня с 9:30 Нацбанк «гасит волну», периодически закрывая (удовлетворяя) самые дорогие заявки на покупку. В комментариях ведущим украинским СМИ руководство Национального банка акцентирует на том, что падение гривны имеет исключительно «психологический характер». Но до сих пор не сделало ни одного заявления, направленного на то, чтобы успокоить рынок.

Не отстает от безналичного и наличный доллар. Напуганные непрекращающимся ростом, операторы наличного валютного рынка неустанно поднимают ценники на наличного «американца», но спрос не утихает. Если утром оптовые обменные пункты столицы продавали его по 28,45 гривен (на 30 копеек дороже, чем утром понедельника), то к началу обеденного перерыва – уже по 28,60-28,65 гривен. И только после обеда, отреагировав на небольшое снижение на межбанке, ценник опустили до 28,57 гривен. Впрочем, нет никакой уверенности, до вечера доллар опять не подорожает, как это было вчера после обеда.

Евро на FOREX сегодня продолжил снижение и к моменту написания статьи опустился до 1,1382 доллара. Наличный евро дорожает синхронно с долларом, правда, не так сильно. За первую половину дня он прибавил в цене еще 10 копеек: утром его продавали по 32,32-32,35 гривен, а к обеду – уже по 32,43-32,45 гривен.

Российский рубль второй день подряд совершает резкие колебания между уровнями 75,60-75,70 и 76,70-76,80 рублей за доллар. С одной стороны, рубль поддерживает продолжающийся рост мировых цен на нефть, с другой, ослабляют геополитические настроения, вынуждающие иностранных инвесторов выходить из российских ценных бумаг. Наличный рубль в столице сегодня подорожал до 3,70-3,72 гривен за 10 рублей.

Растет в цене и польский злотый. Сегодня в столице его продают по 7,10-7,17 гривен.