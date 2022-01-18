Беременные в 15 раз чаще умирают от COVID-19

Шотландские медики заявили, что беременные с диагнозом коронавирус умирают на 15 раз чаще других. В связи с этим, исследователи призывают будущих матерей прививаться от коронавирусной инфекции, сообщает Корреспондент.

Врачи проанализировали данные о всех роженицах, инфицированных COVID-19, по состоянию на конец октября 2021 года.

Между тем, менее трети молодых матерей (32,2%) к моменту родов были привиты от вируса.

"Для защиты здоровья женщин и детей в ходе продолжающейся пандемии совершенно необходимо уделять больше внимания уровню вакцинации беременных" , - отметили авторы статьи.

Это подтверждают и исследования американских ученых, в которых говорится о том, что "заражение беременной женщины COVID-19 увеличивает риск смерти во время родов в 15 раз, а вероятность родить недоношенного ребенка - в 22 раза".