Валютный рынок вторника: итоги дня

Во вторник рост котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжился. Однако после обеда рост начал «выдыхаться», и котировки снизились от дневных максимумов.

Национальный банк практически с самого начала торгов появился на рынке и начал интервенцию по продаже валюты. Но в отличие от вчерашнего дня, когда он выставлял на продажу объем валюты по конкретной цене, сегодня регулятор изменил тактику. Весь день он продавал доллары по методу «выбора лучшей цены», выборочно закрывая самые дорогие заявки от покупателей. Присутствие НБУ с продажей не помешало котировкам установить новый годовой максимум – 28,52 гривен на покупке и 28,55 гривен на продаже. И только после обеда, когда активизировались продавцы, удалось немного опуститься от дневных пиков.

Закрыли основную фазу торгов вторника на 9 копеек на покупке и на продаже выше, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,27/28,37 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись шире, чем в понедельник: спред на открытии составил 10 копеек. Первая сделка прошла в 9:18. Трехкратное превышение объема заявок на покупку над продажей не оставляло сомнений в продолжении роста доллара. Национальный банк сегодня появился оперативно: уже в 9:30 регулятор был замечен на рынке за тем, что закрывал более дорогие заявки покупателей. Отказ от удержания Нацбанком какого-то конкретного уровня был воспринят участниками торгов как «разрешение на рост», и котировки пошли вверх. В 11:45 они поднялись выше 28,40 гривен, а в 13:00 – и выше 28,50. После обеда на рынке начали появляться продавцы, которым 28,50 гривен за доллар показались вполне привлекательной ценой. Покупатели же, видя, что курс не растет, решили выждать, надеясь купить дешевле. Котировки пошли вниз и к закрытию торгов опустились более чем на 10 копеек от дневных пиков.

Котировки закрытия торгов – 28,365/28,40 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 51,4 млн по сравнению с понедельником и на 16:00 составил 358,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,3746 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,3746 гривен. Официальный курс доллара на 19 января установлен на отметке 28,4101 гривен за доллар, рост на 28,81 копеек.

установлен на отметке 28,4101 гривен за доллар, рост на 28,81 копеек. Официальный курс евро на 19 января установлен на отметке 32,0577 гривен за евро, рост на 28,29 копеек.

Очень интересная ситуация сложилась сегодня с наличными курсами доллара и евро. Если сравнивать цену наличного доллара в оптовых обменниках Киева утром и вечером, то за день он подешевел на 5 копеек. Утром его продавали по 28,45 гривен, а в 17:00 – по 28,40 гривен. Но зато днем, в районе 13:00-14:00, когда безналичный доллар на межбанке устанавливал новые максимумы, наличный доллар в столице доходил до 28,60-28,65 гривен на продаже, а сдать его можно было по 28,50-28,55 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:15 – 1,1356 доллара. В условиях нагнетания геополитической напряженности американский доллар – «валюта-убежище» - вновь растет против остальных мировых конкурентов. Что касается наличного евро, его цена сегодня копировала поведение наличного доллара с некоторыми отличиями: падение евро на FOREX еще сильней толкнуло вниз ценник на наличный евро во второй половине дня вторника. Утром оптовые обменные пункты столицы продавали евро по 32,32-32,35 гривен; к обеду евровалюта подорожала до 32,47-32,50 гривен, а к 17:00 ценник опустился до 32,25-32,30 гривен. Таким образом, вечером евро стоил дешевле, чем утром.

Российский рубль во вторник опять дешевеет: с утренних 75,90 он опустился до 76,90 рублей за доллар и состоянием на 17:15 торгуется в диапазоне 76,60-76,72 рублей за доллар с тенденцией к продолжению падения. Наличный рубль в Украине немного подешевел. В частности, в Киеве сегодня его опять продают по 3,68-3,70 гривны за 10 рублей.