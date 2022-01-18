ПриватБанк проиграл апелляцию в споре за гостиницу "Мир"

ПриватБанк (Киев) планирует обжаловать решение Северного апелляционного хозяйственного суда об отказе в удовлетворении его апелляции на решение Хозяйственного суда Киева об отмене права собственности банка на киевскую гостиницу "Мир", сообщает Интерфакс-Украина.

"Банком, безусловно, будут обжалованы указанные судебные решения в кассационном порядке в Верховном суде, который уже второй раз будет вынужден пересматривать решение Северного апелляционного хозяйственного суда по этому делу", – говорится в сообщении пресс-службы банка.

Согласно ему, решения судов предыдущих инстанций приняты в пользу компаний, вероятно, связанных с одним из бывших собственников банка – Геннадием Боголюбовым, которые, как следует из сведений, размещенных на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), уже получили лицензию на размещение в отели "МИР" казино.

Указывается, что во время рассмотрения этого судебного дела здание отеля было разделено на несколько самостоятельных объектов.

Как сообщалось, до национализации ПриватБанка в августе 2016 года банк погасил часть кредита ООО "АЭФ" по валютному кредитному договору от 2013 года на сумму около $18 млн за счет перехода права собственности на гостиницу "Мир", являющуюся залоговым имуществом ПриватБанка, согласно договору ипотеки, заключенному с ООО "Ардена".

В 2019 году ООО "АЭФ" инициировало судебный иск с целью лишения ПриватБанка гостиницы "Мир". После того, как решения низших инстанций в пользу истцов были упразднены Верховным судом, в 2021 году аналогичный иск против ПриватБанка инициировало ООО "Артис".

Верховный суд в январе 2021 года отменил судебные решения первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора ипотеки и лишение права собственности банка на киевскую гостиницу "Мир" и передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.