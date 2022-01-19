В NASA предупредили о приближении опасного астероида

К Земле приближается потенциально опасный астероид 2022 AE1. Его диаметр составляет около 70 метров (высота более двух девятиэтажек), а риск столкновения с Землей назван максимальным среди всех известных околоземных объектов, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится на сайте NASA. Специалисты рассчитали, что небесное тело может столкнуться с нашей планетой 4 июля 2023 года с вероятностью в 0,06%.

Впрочем отмечается, что даже если и случится настолько маловероятное событие, губительных последствий для Земли не будет. Речь идет о астероиде, размеры которого сравнимы с Тунгусским метеоритом.

2022 AE1 обнаружили 6 января из обсерватории Маунт-Леммон в американском штате Аризона.

Скорость объекта составляет 20 км/с. Сейчас он получил 1 балл по туринской шкале. Величина опасности по ней определяется исходя из математической вероятности столкновения и кинетической энергии соударения – от нуля в случае, когда вероятность столкновения ниже ошибки наблюдения, до десяти, когда столкновение неизбежно.