Газа на зиму не хватит: озвучены три сценария развития ситуации

В Украине не хватает около 2 млрд кубометров газа. Дефицит может привести к ограничению потребления для промышленности, необходимости потратить миллиарды долларов на инвестиции, или необходимости "договариваться" с населением о сокращении потребления, сообщает Обозреватель.

Придется закупать газ﻿

"У нас, к сожалению, нет долгосрочных контрактов. Мы вынуждены покупать газ на спотовом рынке, а там цена более 1 тыс. долл. за куб. м. Это очень дорого, у "Нафтогаза" нет таких средств", – говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Начнутся плановые отключения

Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и член профильного парламентского комитета Алексей Кучеренко отмечает: план отключения уже разработали, при этом в первую очередь они коснутся крупных промышленных предприятий, бюджетные организации.

В Украине могут ограничить поставки газа. Источник: Фото Алексея Кучеренко

Кто останется без газа. Источник: Фото Алексея Кучеренко

Также возможно обратиться за помощью к населению

Ограничения со стороны промышленности ударят и по экономике, и по ценам, и по всем украинцам. Поэтому в этой ситуации, считает Кучеренко, было бы логично обратиться к населению с просьбой сократить потребление газа.