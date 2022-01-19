В Украине хотят запретить оформление работников "ФОПами"

В Украине "ФОПам" третей группы единого налога хотят ограничить возможность сотрудничать с юрлицами. Это может позволить сократить схему от уклонения от уплаты налогов с зарплат, при которой работника оформляют не как сотрудника в штат (нужно платить 22% ЕСВ, 19,5% военного сбора и НДФЛ), а как "ФОПа" (нужно платить 5% с зарплаты), сообщает Обозреватель.

Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью изданию.

"Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти" , – говорит эксперт.

Что предлагает Гетманцев:

снизить эффективную ставку налогообложения,

расширить возможности для декларирования,

ввести посемейное декларирование;

ввести по польской модели налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн;

ограничить возможность трудоустройства в компании "зарплатных "ФОПов".