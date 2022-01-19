В Украине хотят запретить оформление работников "ФОПами"
В Украине "ФОПам" третей группы единого налога хотят ограничить возможность сотрудничать с юрлицами. Это может позволить сократить схему от уклонения от уплаты налогов с зарплат, при которой работника оформляют не как сотрудника в штат (нужно платить 22% ЕСВ, 19,5% военного сбора и НДФЛ), а как "ФОПа" (нужно платить 5% с зарплаты), сообщает Обозреватель.
Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью изданию.
"Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти", – говорит эксперт.
Что предлагает Гетманцев:
- снизить эффективную ставку налогообложения,
- расширить возможности для декларирования,
- ввести посемейное декларирование;
- ввести по польской модели налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн;
- ограничить возможность трудоустройства в компании "зарплатных "ФОПов".
"Сузить возможность для сотрудничества "ФОПов" на третей группы с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников в качестве "зарплатных ФОПов". Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, но заставляем платить всех", – пояснил Гетманцев.