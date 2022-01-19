В Украине хотят запретить оформление работников "ФОПами"

В Украине хотят запретить оформление работников "ФОПами"
Фото: Даниил Гетманцев

В Украине "ФОПам" третей группы единого налога хотят ограничить возможность сотрудничать с юрлицами. Это может позволить сократить схему от уклонения от уплаты налогов с зарплат, при которой работника оформляют не как сотрудника в штат (нужно платить 22% ЕСВ, 19,5% военного сбора и НДФЛ), а как "ФОПа" (нужно платить 5% с зарплаты), сообщает Обозреватель.

Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью изданию.

"Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти", – говорит эксперт.

Что предлагает Гетманцев:

  • снизить эффективную ставку налогообложения,
  • расширить возможности для декларирования,
  • ввести посемейное декларирование;
  • ввести по польской модели налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн;
  • ограничить возможность трудоустройства в компании "зарплатных "ФОПов".
"Сузить возможность для сотрудничества "ФОПов" на третей группы с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников в качестве "зарплатных ФОПов". Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, но заставляем платить всех", – пояснил Гетманцев.

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