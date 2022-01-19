Что ожидается на валютном рынке в среду

Во вторник в результате роста котировок безналичный доллар на межбанковском валютном рынке﻿ достиг 28,52 гривен на покупке и 28,55 гривен на продаже.

Продажи Национальным банком валюты в рамках интервенции по методу «выбора лучшей цены» в конце концов достигли успеха: рост прекратился, и после обеденного перерыва котировки начали снижаться. Впрочем, говорить о переломе тренда пока слишком рано: вчерашнее снижение могло иметь сугубо техническую причину. Новостной фон остается подчеркнуто негативным, а для укрепления гривны нужны хорошие новости.

Вчерашний аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма, проведенный Министерством финансов, показал полное отсутствие интереса у инвесторов к ценным бумагам в гривне. Иностранцы вместо новых покупок спешат продать старые ОВГЗ, а полученную гривну сразу конвертируют в доллары и выводят из страны, не особо обращая внимания на курс. Сегодня предстоит погашение старых выпусков ОВГЗ и выплата процентного дохода на общую сумму 3,94 млрд гривен. Часть этих денег будет также направлена на валютный рынок. Повышенный спрос на валюту сохраняется.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 28,35/28,42 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева во вторник по итогам дня подешевел на 5 копеек. Утром его продавали по 28,45 гривен, а в 17:00 – по 28,40 гривен. А вот днем, в районе 13:00-14:00, когда безналичный доллар на межбанке устанавливал новые максимумы, наличный доллар в столице доходил до 28,60-28,65 гривен на продаже, а сдать его можно было по 28,50-28,55 гривен. Сегодня утром доллар в столице начнут продавать по 28,40-28,42 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Сегодня равновероятны как продолжение снижения цены наличного доллара, так и возобновление его роста.

Евро на рынке FOREX во вторник опустился до отметки 1,1315 на фоне общего укрепления американского доллара против остальных ведущих мировых валют. Утром среды он вновь пытается вырасти и уже поднялся до 1,1334 доллара. Наличный евро вчера также подешевел на 5 копеек. Утром оптовые обменные пункты столицы продавали евро по 32,32-32,35 гривен; к обеду евровалюта подорожала до 32,47-32,50 гривен, а к 17:00 ценник опустился до 32,25-32,30 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 32,25-32,30 гривен. Дальше все будет зависеть и от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Большее влияние окажет, конечно, рост или продолжение снижения цены наличного доллара; евро последует за ним.

Российский рубль во вторник вечером преодолел планку 77 рублей за доллар из-за непрекращающегося нагнетания геополитической напряженности и на фоне роста кредитного дефолтного свопа (страховки от дефолта страны) России до 224 базисных пунктов. Утром среды рубль торгуется в диапазоне 76,90-77,10 рублей за доллар. Наличный рубль в столице вчера продавали по 3,68-3,70 гривны за 10 рублей. Сегодня сохранится такая же цена на российскую валюту.