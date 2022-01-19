В Германии запущен первый квантовый компьютер на 5 тысяч кубитов

В Германии введён в эксплуатацию квантовый компьютер более чем с 5 тысячами кубитов, построенный на принципе квантового отжига, сообщает 3Dnews.

Это первая подобная система за пределами Северной Америки. Она создана институтом Jülich Supercomputing Center (JSC) и ведущим поставщиком систем квантовых вычислений D-Wave Systems. Новая система установлена в Юлихе и в будущем будет тесно взаимодействовать с суперкомпьютерами JSC, а также ею смогут воспользоваться исследователи со всей Европы.

Квантовый компьютер с отжигом стал частью Объединённой инфраструктуры для вычислений Юлиха (JUNIQ), которая была создана осенью 2019 года для предоставления исследователям в Германии и Европе доступа к различным квантовым системам. Новый квантовый компьютер сегодня был торжественно введён в эксплуатацию. Чиновники, которые присутствовали на мероприятии, заявили об уверенности в том, что квантовые вычисления сулят огромные перспективы для немецкой науки.

«У них есть потенциал изменить нашу повседневную жизнь к лучшему — в том, что касается оптимального использования нашей энергосистемы, оптимизации инвестиционных стратегий на финансовом рынке или разработки более эффективных лекарств», — заявила федеральный министр исследований Германии Беттина Старт-Ватцингер (Bettina Start-Watzinger) .

По словам председателя совета директоров Forschungszentrum Jülich Вольфганга Марквардта (Wolfgang Marquardt), главной целью JUNIQ было и остаётся создание ведущего сообщества разработчиков, а также научных и промышленных пользователей приложений для квантовых вычислений. JUNIQ предоставляет разработчикам единую платформу квантовых вычислений в качестве услуги, а также предлагает соответствующий опыт для поддержки пользователей и совместной разработки программного обеспечения.

Новая квантовая система является вторым квантовым компьютером D-Wave, который будет использоваться в инфраструктуре JUNIQ, и первым в мире устройством квантового отжига Advantage, расположенным за пределами Канады. Ожидается, что установка такой машины в Юлихе позволит местным специалистам приобрести опыт эксплуатации и технического обслуживания устройств такого класса.

По словам генерального директора D-Wave Systems Алана Баратца (Alan Baratz), в Европе наблюдается растущий интерес к квантовым вычислениям со стороны компаний, университетов и даже госучреждений.

Новая система представляет собой отжигающий квантовый компьютер. Этот тип квантовой системы особенно хорошо подходит для решения сложных задач оптимизации, важных для промышленности. К ним относятся эффективное управление потоками трафика и обучение нейросетей. D-Wave — ведущий производитель таких систем. Компания разработала ряд квантовых приложений, которые используются в таких сферах, как финансовое моделирование, планирование полётов, здравоохранение и многое другое.

Учёные из JSC говорят, что уже ищут способы интегрировать новую систему в существующую суперкомпьютерную инфраструктуру. Сообщается, что, благодаря более чем 5 тысячам кубитов, мощности устройства будет достаточно, чтобы помочь с решением задач, которые обычно обрабатываются на суперкомпьютерах.

Для размещения нового квантового компьютера было возведено новое здание, которое также было официально открыто сегодня. Системы квантовых вычислений требуют отсутствия вибраций, поэтому два машинных зала здания имеют вибропоглощающий фундамент. Помимо системы D-Wave, в следующем году в здании будет установлен ещё один квантовый компьютер.