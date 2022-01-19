62% угля — из России. Может ли Украина избавиться от этой зависимости

Из России импортируется не только коксующийся уголь для нужд украинской металлургии, но и энергетический — на котором работают теплоэлектростанции, пишет Алексей Гавриленко, Деловая столица.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в 2021 г. импортировала каменного угля и антрацита на $2,49 млрд. По сравнению с 2020 г. эта сумма увеличилась на 47,21%.

Больше всего импорт шел из Российской Федерации (62,09% на $1,55 млрд), США (19,88% на $495 млн) и Казахстана (10,18% на $253,5 млн). На все остальные страны-импортеры пришлось 7,85% поставок на $195 млн. Среди них Австралия, Китай, Колумбия, Чехия, Германия, Кыргызстан, Литва, Польша.

Источники и объемы импорта каменного угля и антрацита в Украину в 2021 г.

Тройка основных импортеров угля в Украину не изменилась по сравнению с прошлыми годами. Разница только в пропорциях и стоимости продукции. Например, в 2020 г. Украина импортировала угля из России на $1 млрд (61,71%), из США — на $480 млн (28,41%), из Казахстана — на $126 млн (7,46%). Немного другой была картина в 2019 г.: импорт из России стоил $1,64 млрд (58,18%), из США — $888,5 млн (31,54%), из Казахстана — $154,9 млн (5,5%).

В этой динамике наблюдается постепенный рост поставок из Казахстана, небольшое увеличение импорта из России и падение — из США. Важно понимать, какие риски несет в себе такая тенденция и можно ли диверсифицировать поставку угля в условиях, когда импорт из России и Казахстана может быть заблокирован.

Прибыль для металлургов

Чтобы понимать реальную картину импорта, нужно учитывать не только его стоимость, но и физические объемы. В 2021 г. Украина ввезла из России 13,2 млн т угля, в 2020 — 11,9 млн т, в 2019 — 14,5 млн т. Вторую позицию по весу продукции занимал Казахстан — 2,5 млн т в 2021 г., 1,3 млн т — в 2020 г., 876 тыс. т — в 2019 г.

Пропорции физического объема поставок в Украину каменного угля и антрацита в 2021 г.

Зато импорт угля из США с 2019 г. падал с 4,5 млн т до 3,4 млн т в 2020 г. и 2,49 млн т в 2021 г., практически сравнявшись с показателями поставок из Казахстана. Отметим, что американский угль в два раза дороже, чем из среднеазиатской республики.

Также одной из тенденций 2021 г. стал рост поставок угля из Польши. Соседи отгрузили нам 122 тыс. т в 2019 г., 149 тыс. т — в 2020 г. и 735 тыс. т в 2021 г.

Относительной новинкой прошлого года стал и импорт из Австралии — 465 тыс. т, в 2020 г. из этой страны угля не было, а в 2019 г. оттуда было поставлено 379 тыс. т. Но снова-таки импорт с другого конца земного шара недешевый. В 2021 г. он стоил $92 млн. Для сравнения: импорт из Польши, который почти в два раза больше по объему, составил $74 млн.

Всего Украина импортировала в 2021 г. 19,6 млн т угля, что на 2,6 млн т больше, чем в 2020 г. Большинство этих поставок будет использоваться в металлургической промышленности, и меньшая часть — для нужд энергетики. Поэтому если и говорить о возможной диверсификации импорта, то это больше касается бизнеса, а не государства.

"В основном речь идет о коксующемся угле, который закупает "Метинвест" для производства кокса, использующегося в производстве чугуна. Поскольку это не энергетический уголь, вопрос диверсификации поставок — не к государству, а к нашим металлургам" , — говорит руководитель аналитического отдела компании Concord Capital Александр Паращий.

Поскольку импортный уголь в большинстве использует бизнес, легко понять, почему Россия удерживает первое место по объемом поставок. Везти ресурс из США или Австралии много дороже. Коксующийся уголь используется в производстве на экспорт, и его подорожание может сделать продукцию неконкурентоспособной. Российский уголь фактически дает нашим металлургическим предприятиям заработать, поэтому изменить пропорции импорта будет сложно.

"Если мы хотим сменить Россию на какой-то другой регион, то нам нужно выходить на международный рынок, привязываться к биржевым ценам, — говорит энергетический эксперт Юрий Корольчук. — Это классно звучит в истории с "Роттердамом+", но попробуйте по такой же схеме покупать коксующийся уголь. Тогда прибыль, которую получают в основном "Метинвест" и "Арселор Миттал", будет намного меньше, ведь цена угля на этих биржах будет в любом случае выше, чем российского. Потому что это прямые поставки, прямые контракты, плюс объективно дешевле".

"Насколько я понимаю, по коксующемуся углю проблем нет. Он завозится из России, завозится из США, может завозиться из Австралии, Африки или Америки, но преимущественно завозится из России, потому что, наверное, так удобнее нашим металлургам" , — отмечает Александр Паращий.

Скандальный импорт

Потребность украинской энергетики в угле преимущественно закрывается собственной добычей. По данным Минэнерго, в 2021 г. добыча энергетического угля составила более 22 млн т, коксующегося — более 7 млн т. На год украинской энергетике нужно около 24 млн т угля, львиная доля которого расходуется в период с ноября по март.

Доля импортного энергетического угля в этом потреблении невелика, но очень важна. Например, по данным Министерства энергетики, в 2020 г. Украина импортировала для потребностей энергетики 2,63 млн т угля, из которых антрацита — 1,81 млн т. Это в два с лишним раза меньше, чем в 2019 г. Почти весь он пришел из России.

По итогам 2021 г. можем ожидать, что потребность в импортном энергетическом угле составит 3,5 млн т, из которых около 2,5 млн т может приходиться на Россию, 600 тыс. т — на Казахстан, а остальное — на прочих поставщиков. Стандартно импорт энергетического угля в Украину составлял 5 млн т в год. Показатели за прошлые годы демонстрируют восстановительный рост после обвала в 2020 г.

Кроме того, следует учитывать, что Украина сократила потребление антрацита, и именно он импортируется в страну.

"Весь антрацит, который мы потребляем — это 15% сейчас от общего потребления угля, а было 40%, — рассказывает глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко. — Это импорт, потому что на подконтрольной нам территории Донбасса антрацита не осталось. Сейчас много что диверсифицировано. Нужно переводить станции преимущественно на газовый уголь, длиннопламенный уголь, а также бурый уголь, который есть на западе Украины".

Следует отметить, что при работе на газовом угле потери выше. Его нужно приблизительно на 30% больше, чем антрацита. Вопрос качества угля также следует рассматривать при обсуждении альтернатив российским поставкам. Например, Польша тоже добывает уголь и соседствует с Украиной, но импорт оттуда значительно меньше.

"У них свой уголь несколько ниже по качеству. Они его экспортируют, а потом берут российский уголь, который лучше по калорийности" , — отмечает Юрий Корольчук.

Объемы импорта энергетического угля в Украину намного меньше, чем коксующегося, но именно с ними возникают скандалы. Например, в конце прошлого года украинская власть заявила, что Россия блокирует перевозку к нам угля из Казахстана. В самом Казахстане это связывали с инфраструктурными проблемами в России.

"Там выросли поставки в Китай. Они, грубо говоря, заняли рельсы. Этот уголь приехал, но позже. Вопрос в том, что нас, как маленького покупателя, отодвинули в конец очереди" , — объясняет Юрий Корольчук.

Еще один скандальный момент — поступает ли в Украину уголь из ОРДЛО, который мы формально не получаем с 2017 г. Эксперты расходятся в оценках, насколько велика его доля в российском импорте.

"Я думаю, процентов 80-90 угля, который мы импортировали из России — это уголь ОРДЛО. Это мои прикидки. Это серосодержащий уголь. Качественного угля там немного. Его можно сжигать только на наших электростанциях, а в России тепловая генерация давно переведена на газ" , — говорит Сергей Дяченко.

"Неформально, по приблизительным оценкам, к нам попадало не более 300-400 тыс. т такого угля. Если брать цифру в 5 млн т импортируемого угля, это менее 10%" , — отмечает Юрий Корольчук.

В будущее — с импортным углем

Поскольку импорт энергетического угля в Украину не такой большой, зависимость от него вряд ли можно считать опасной. Главное — найти надежного поставщика, но полностью от российского импорта избавиться будет сложно.

"Антрацитовый уголь можно импортировать из Южной Африки, Южной Америки. Это не является какой-то проблемой. Проблема только для Луганской ТЭС, потому что она не может завозить уголь по железной дороге ниоткуда, кроме России" , — говорит Александр Паращий.

По прогнозам специалистов отрасли, Украине сложно будет избавиться от необходимости докупать уголь за границей. В ноябре 2021 г. генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко высказал мнение, что наша страна будет нуждаться в импорте энергетического угля в ближайшие 3-5 лет. Следовательно, его нужно брать не на пике цен перед зимой, а заранее, предварительно составив программу закупок от надежного импортера.

Прогнозируемый и гарантированный импорт — один из выходов из ситуации. Еще один — это развитие "зеленой" генерации и решение ее текущих проблем.

А вот дальнейшее переоборудование энергоблоков с антрацита на газовый уголь маловероятно. В украинском правительстве высказывали намерение закрыть основную часть государственных угольных шахт до 2030 г., что не сулит роста собственной добычи. Дело в том. что многие украинские шахты, невзирая на внутренний спрос на уголь, все равно убыточны, а вкладывать деньги в модернизацию малоперспективной отрасли никто не хочет. Если же говорить об энергетическом угле, то считается, что в будущем потребность в нем уменьшится, потому что "зеленая" генерация все больше будет заменять тепловую.