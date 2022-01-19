США передали Украине еще около 1 млн доз вакцин Pfizer
Правительство США передало Украине еще почти миллион доз вакцин Pfizer против COVID-19, сообщило посольство США в Украине.
"Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта Omicron", - написали в посольстве.
В ЮНИСЕФ добавили, что
"эта партия вакцины поддержит усилия Украины по предоставлению всем желающим третьей дозы прививки от COVID-19, чтобы как можно больше людей в Украине получили критически важную защиту от заболевания".
Напомним, приказом Минздрава от 6 января 2022 года рекомендовано вводить бустерную дозу COVID-вакцин людям старше 18 лет, получившим две дозы вакцины более шести месяцев назад.