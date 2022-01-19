Citizen выпустит серию часов в честь Nissan Fairlady Z

Японская компания Citizen, производящая часы и электронику, подготовила подарок для фанов спорткара Nissan Fairlady Z – лимитированную серию одноименных часов. Новинка будет изготовлена ограниченной серией в 1700 экземпляров, сообщает Обозреватель.

Дебютировавшее в прошлом году новое поколение спорткара Nissan Z (Fairlady Z – в Японии) вызвала большой интерес поклонников марки, но далеко не все из них могут позволить себе выложить около $40 тысяч за новинку.

Часы Citizen Nissan Fairlady Z будут предложены в двух вариантах исполнения. Источник: Citizen

Помочь фанам приобщиться к легенде решили в компании Citizen, которая впервые объединила свои усилия с Nissan. Для этого была создана особая серия часов Citizen Nissan Fairlady Z, вдохновленных "одним из самых известных японских спорткаров".

Часы Citizen Nissan Fairlady Z будут предложены в двух вариантах исполнения. Модель AT8185-89E получит элементы дизайна в желтом цвете Ikazuchi Yellow. Для оформления модели AT8185-97E используется еще один фирменный цвет, в который окрашиваются спорткары Nissan Z – синий Seiran Blue. Оба цвета удачно контрастируют с черным титановым корпусом SuperTitanium, темно-серым циферблатом и серебристыми деталями часового механизма.

Модель AT8185-89E получит элементы дизайна в желтом цвете Ikazuchi Yellow. Источник: Citizen

Обе модели часов используют фирменную технологию Eco-Drive RadioControlled, позволяющую своевременно контролировать зарядку батареи. Также они автоматически получают данные о локальном времени в четырех регионах: Японии, Китае, США и Европе.

Для оформления модели AT8185-97E используется еще один фирменный цвет, в который окрашиваются спорткары Nissan Z – синий Seiran Blue. Источник: Citizen

Часы получили красную секундную стрелку, логотипы Fairlady Z и Nissan, а буква "Z" украсила заводной механизм. Citizen Nissan Fairlady Z обойдется покупателям в $2495. Компания уже открыла прием заказов, но первые экземпляры отправятся к покупателям не раньше 14 марта.