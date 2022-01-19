Меркель отказалась от должности в ООН

Бывшей канцлер Германии Ангела Меркель лично позвонила генеральному секретарю ООН и отказалась от предложения занять должность в одной из структур международной организации. Об этом, со ссылкой на Spiegel, сообщает Вести.

Генсек ООН Антониу Гутерриш направил бывшему канцлеру Германии официальное письмо с предложением возглавить Консультативный совет по глобальным общественным благам, который стал одним из проектов Гутерриша по реформированию международной организации во время его второго срока.

По замыслу Гутерриша, структуру должны возглавить бывшие главы государств и правительств. Основная работа консультативного органа ООН - заниматься темами здравоохранения, науки, обеспечения мира, защиты природы и мировой экономики.