Валютный рынок среды: ход торгов

Снижение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿, начавшееся вчера во второй половине торговой сессии, оказалось недолгим. Сегодня с самого утра желающих купить было существенно больше, чем продавцов, поэтому уже к 11:30 котировки выросли до 28,445 гривен на покупке и 28,47 гривен на продаже.

Вырасти сильнее доллару не позволил Национальный банк: регулятор вышел на рынок с интервенцией по методу «выбора лучшей цены» и начал закрывать все заявки от покупателей по ценам от 28,44 гривен и выше. Появление Нацбанка, хоть и с опозданием, немного успокоило покупателей. Но перекос между спросом и предложением сохраняется, а вместе с ним сохраняется и возможность дальнейшего роста курса доллара.

Наличный доллар сегодня следовал строго за безналичным, чутко отслеживая малейшие изменения настроений на межбанковском валютном рынке. Утром оптовые обменные пункты столицы продавали его по 28,40-28,42 гривен, но к началу обеденного перерыва «американец» подорожал на 10 копеек – до 28,50-28,52 гривен.

Евро на FOREX сегодня попытался вырасти после вчерашнего сильного снижения, но за полдня смог подняться лишь на 30 пунктов – с 1,1318 до 1,1348 доллара. Вырос ценник и на продажу наличного евро: еще утром оптовую сумму можно было найти по 32,17-32,20 гривен, а к обеду – только по 32,25 гривен.

Российский рубль утром среды продолжил падение к американскому доллару и дошел до 77,10 рублей за доллар. К обеду ситуация улучшилась: рубль отвоевал почти 130 копеек и укрепился до 75,85 за доллар на фоне сильного роста российского фондового рынка. Наличный рубль в столице сегодня большинство оптовых обменных пунктов продает по 3,70 гривны за 10 рублей, но есть шанс, что к вечеру его стоимость вырастет.

А вот польский злотый несколько подешевел вслед за евро. В Киеве сегодня его можно купить по 7,09-7,10 гривен.