Семь предметов, которые притягивают несчастья
Существует целый перечень предметов, которые негативно влияют на ваше настоящее и будущее. Как бы вы ни старались наладить свою реальность - они упрямо притягивают несчастья в дом. Выбрасывать такие предметы лучше в определенные периоды, сообщает УНИАН.
Жизнь без лишних вещей - благоприятные даты
Астрологи считают, что уборка приносит пользу только дважды в году: на новолуние и после полнолуния - в период убывающей луны. Полнолуние в январе 2022 наступило вчера, а с сегодняшнего дня земной спутник вступил в убывающую фазу. Таким образом получается, что у вас есть несколько дней для того, чтобы очистить жилище.
Удачные даты для избавления от негативных вещей: с 19 по 31 января включительно.
Что нужно выбросить из дома - 7 опасных предметов
Эзотерики рекомендуют проводить ревизию не только перед Новым годом, но и в течение оного. Они составили перечень из вещей, которых не должно быть, если вы хотите жить счастливо:
- битая посуда;
- чужие вещи или одежда;
- календари за прошлые годы;
- мелкий мусор, фантики, бумажки;
- старая одежда или обувь, которую вы не носите;
- сломанные часы;
- увядающие цветы.
Все эти предметы - напоминание о прошлом, за которое вы бессознательно держитесь. То, что попало в перечень, можно легко вынести на мусорку (не отдать, не продать, не подарить, а именно выбросить).
Единственный нюанс - поношенные предметы гардероба, которые еще могут кому-нибудь принести пользу. В таком случае вы можете сдать их в комиссионные магазины или в центры помощи бездомным, которые есть в каждом крупном городе Украины.
Какие вещи в доме лишние - гигиена и эстетика
Предметы обихода, которые попадают под категории "жалко выбрасывать" и "не трогай, пригодится" - это головная боль многих украинцев. Вы годами переставляете их с места на место, не пользуетесь, но отнести на мусорку рука не поднимается.
Психологи утверждают, что такая тактика не только мешает вам психологически отпустить прошлое, но и с точки зрения санитарии не совсем правильна - на вещах копится пыль, а вы этим дышите.
Найдите свободное время и проверьте, нет ли в ваших шкафах нижеперечисленных предметов.
Одежда и обувь:
- колготки с затяжками;
- носки с дырками;
- бюстгальтеры, потерявшие функцию поддержки груди;
- вещи с пятнами, которые не отстирываются;
- одежда не по размеру;
- платья с выпускного или другие торжественные;
- старые купальники.
Косметика:
- товары с истекшим сроком годности;
- засохшая помада или тушь;
- пробники;
- растянутые резинки для волос;
- практически пустые баночки и бутылочки;
- "облысевшие" кисти для макияжа.
Товары для дома:
- выцветшее постельное белье с катышками;
- перьевые подушки времен Ивана Грозного;
- сувениры, безделушки, статуэтки, копилки;
- старые полотенца с пятнами или дырками;
- сломанная техника, ремонт которой вы откладываете.
И это далеко не полный перечень того, что вы можете найти и с удовольствием отнести на помойку. С ненужным вещам относятся и старые газеты, журналы, открытки, визитки, рекламные буклеты или канцтовары. Не забываем и про аптечку - лекарства, которые уже отжили свое, нужно выбрасывать точно так же, как и пустые упаковки из-под них.