Валютный рынок среды: итоги дня
В среду очередная попытка роста безналичного доллара на межбанковском валютном рынке захлебнулась на уровне 28,445 гривен на покупке и 28,47 гривен на продаже. Опять не обошлось без Национального банка.
Нацбанк, который всего за два дня (понедельник и вторник) продал на межбанке более 300 миллионов долларов, и сегодня не ограничился ролью простого наблюдателя. После того, как котировки поднялись выше уровня 28,40 гривен, он появился на рынке. Регулятор не стал изменять своей методике «выбора лучшего курса» и принялся удовлетворять самые дорогие заявки от покупателей, не позволяя доллару подняться выше отметки 28,44. После обеда к продажам подключились спекулянты: видя, что рост прекратился, они увеличили предложение валюты, спеша зафиксировать прибыль. В результате внутридневной тренд развернулся вниз, и доллар начал падать уже без помощи НБУ.
Закрыли основную фазу торгов среды на 4,5 копейки на покупке и на 6,5 копеек на продаже ниже, чем во вторник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 28,35/28,48 (покупка/продажа).
Торги среды открылись очень широко: спред на открытии составил 13 копеек. Неопределенность ситуации давила на рынок: ни покупатели, ни продавцы не решались сделать первый шаг. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 28,37 гривен прошла в 9:19. На старте торгов ожидания, что доллар будет дешеветь, толкнули котировки вниз, до 28,30 гривен на покупке и 28,357 гривен на продаже. Впрочем, аппетит к покупкам еще не пропал: такие цены после вчерашних многим показались очень привлекательными, и все более дешевые предложения быстро разобрали. Покупатели, которым не хватило дешевого доллара, начали поднимать ценник, и котировки стали быстро набирать высоту. К 11:30 они поднялись до сессионных максимумов – и тут на рынке появился Нацбанк. Как и вчера, он начал методично закрывать самые дорогие заявки на покупку. И уже после 14 часов котировки наконец начали снижаться. Видя, что опять пошли вниз, банки-спекулянты тут же начали наращивать продажи. Причем они решили действовать так же, как и Нацбанк: не выставляя свои заявки, закрывать заявки от покупателей. Не удивительно, что торги закрылись даже ниже, чем во вторник.
Котировки закрытия торгов – 28,32/28,335 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился почти на 100 млн по сравнению с вторником и на 16:00 составил 259,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,3987 гривен.
- Официальный курс доллара на 20 января установлен на отметке 28,4038 гривен за доллар, снижение на 0,63 копейки.
- Официальный курс евро на 20 января установлен на отметке 32,1943 гривен за евро, снижение на 14,63 копейки
- На наличном рынке полностью повторилась вчерашняя ситуация, когда к обеду цена наличного доллара выросла, а к вечеру опустилась ниже утренней. Утром оптовые обменные пункты продавали доллар по 28,40-28,42 гривен; к началу обеденного перерыва «американец» подорожал на 10 копеек – до 28,50-28,52 гривен, а уже к 17:00 – подешевел до 28,37-28,38 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:15 – 1,1351 доллара. После снижения до отметки 1,1318 евро вновь перешел к росту. Что касается наличного евро, его цена сегодня копировала поведение наличного доллара: к обеду выросла, а вечером вернулась к утренним цифрам. Утром оптовые обменные пункты столицы продавали евро по 32,17-32,20 гривен; к обеду евровалюта подорожала до 32,25 гривен, а к 17:00 ценник вернулся к 32,18-32,20 гривен.
Российский рубль в среду вырос до 75,80 за доллар накануне намеченных на предстоящую пятницу переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Малейшие намеки на снижение геополитической напряженности тут же сказываются на курсе рубля, подталкивая его к росту. Впрочем, уже к вечеру рубль вновь упал до 76,60 за доллар и состоянием на 17:15 торгуется в диапазоне 76,50-76,60 рублей за доллар. Наличный рубль в Украине продают по вчерашним ценам. В частности, в Киеве сегодня его опять продают по 3,68-3,70 гривны за 10 рублей.