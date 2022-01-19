Валютный рынок среды: итоги дня

В среду очередная попытка роста безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке захлебнулась на уровне 28,445 гривен на покупке и 28,47 гривен на продаже. Опять не обошлось без Национального банка.

Нацбанк, который всего за два дня (понедельник и вторник) продал на межбанке более 300 миллионов долларов, и сегодня не ограничился ролью простого наблюдателя. После того, как котировки поднялись выше уровня 28,40 гривен, он появился на рынке. Регулятор не стал изменять своей методике «выбора лучшего курса» и принялся удовлетворять самые дорогие заявки от покупателей, не позволяя доллару подняться выше отметки 28,44. После обеда к продажам подключились спекулянты: видя, что рост прекратился, они увеличили предложение валюты, спеша зафиксировать прибыль. В результате внутридневной тренд развернулся вниз, и доллар начал падать уже без помощи НБУ.

Закрыли основную фазу торгов среды на 4,5 копейки на покупке и на 6,5 копеек на продаже ниже, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,35/28,48 (покупка/продажа).

Торги среды открылись очень широко: спред на открытии составил 13 копеек. Неопределенность ситуации давила на рынок: ни покупатели, ни продавцы не решались сделать первый шаг. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 28,37 гривен прошла в 9:19. На старте торгов ожидания, что доллар будет дешеветь, толкнули котировки вниз, до 28,30 гривен на покупке и 28,357 гривен на продаже. Впрочем, аппетит к покупкам еще не пропал: такие цены после вчерашних многим показались очень привлекательными, и все более дешевые предложения быстро разобрали. Покупатели, которым не хватило дешевого доллара, начали поднимать ценник, и котировки стали быстро набирать высоту. К 11:30 они поднялись до сессионных максимумов – и тут на рынке появился Нацбанк. Как и вчера, он начал методично закрывать самые дорогие заявки на покупку. И уже после 14 часов котировки наконец начали снижаться. Видя, что опять пошли вниз, банки-спекулянты тут же начали наращивать продажи. Причем они решили действовать так же, как и Нацбанк: не выставляя свои заявки, закрывать заявки от покупателей. Не удивительно, что торги закрылись даже ниже, чем во вторник.

Котировки закрытия торгов – 28,32/28,335 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился почти на 100 млн по сравнению с вторником и на 16:00 составил 259,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,3987 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,3987 гривен. Официальный курс доллара на 20 января установлен на отметке 28,4038 гривен за доллар, снижение на 0,63 копейки.

установлен на отметке 28,4038 гривен за доллар, снижение на 0,63 копейки. Официальный курс евро на 20 январ я установлен на отметке 32,1943 гривен за евро, снижение на 14,63 копейки

я установлен на отметке 32,1943 гривен за евро, снижение на 14,63 копейки На наличном рынке полностью повторилась вчерашняя ситуация, когда к обеду цена наличного доллара выросла, а к вечеру опустилась ниже утренней. Утром оптовые обменные пункты продавали доллар по 28,40-28,42 гривен; к началу обеденного перерыва «американец» подорожал на 10 копеек – до 28,50-28,52 гривен, а уже к 17:00 – подешевел до 28,37-28,38 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:15 – 1,1351 доллара. После снижения до отметки 1,1318 евро вновь перешел к росту. Что касается наличного евро, его цена сегодня копировала поведение наличного доллара: к обеду выросла, а вечером вернулась к утренним цифрам. Утром оптовые обменные пункты столицы продавали евро по 32,17-32,20 гривен; к обеду евровалюта подорожала до 32,25 гривен, а к 17:00 ценник вернулся к 32,18-32,20 гривен.

Российский рубль в среду вырос до 75,80 за доллар накануне намеченных на предстоящую пятницу переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Малейшие намеки на снижение геополитической напряженности тут же сказываются на курсе рубля, подталкивая его к росту. Впрочем, уже к вечеру рубль вновь упал до 76,60 за доллар и состоянием на 17:15 торгуется в диапазоне 76,50-76,60 рублей за доллар. Наличный рубль в Украине продают по вчерашним ценам. В частности, в Киеве сегодня его опять продают по 3,68-3,70 гривны за 10 рублей.