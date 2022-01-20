Шольц высказался о России цитатой из "Брат-2"
Канцлер Германии Олаф Шольц в тексте своего выступления, подготовленного для Всемирного экономического форума (ВЭФ), сделал России предложение воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином, сообщает Лента.Ру.
Как говорится в материалах Bloomberg, политик призвал Москву признать, что «сила в правде» (right makes might), использовав цитату, известную по российскому фильму «Брат-2».
Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот
Также Шольц заявил, что "Берлин придерживается территориальной целостности Украины и готов защищать Киев от российской агрессии".
"Российская сторона знает о нашей решимости. Надеюсь, она также осознает, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации", — заключил канцлер Германии.