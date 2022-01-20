Шольц высказался о России цитатой из "Брат-2"

Канцлер Германии Олаф Шольц в тексте своего выступления, подготовленного для Всемирного экономического форума (ВЭФ), сделал России предложение воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином, сообщает Лента.Ру.

Как говорится в материалах Bloomberg, политик призвал Москву признать, что «сила в правде» (right makes might), использовав цитату, известную по российскому фильму «Брат-2».

Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот

Также Шольц заявил, что "Берлин придерживается территориальной целостности Украины и готов защищать Киев от российской агрессии".