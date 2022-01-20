Минкультуры рассылает брошюры с инструкциями на случай ЧС и войны

Министерство культуры и информационной политики рассылает по киевским предприятиям инструкции "Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны". Скрины брошюры активно распространяются в Сети, сообщает Вести.

На 14 страницах украинцам подробно объясняют, как действовать в той или иной ситуацией, связанной с угрозой жизни.

На первой странице авторы брошюры уверяют, что украинская армия полностью готова к отпору агрессии.

"Нынешнее состояние ВСУ позволяет эффективно сдерживать агрессора, вносить вклад в обеспечение всеобъемлющей обороны государства, предотвращать кризисные ситуации, а также активно участвовать в международных миротворческих операциях. При этом структура ВСУ, система управления, комплектования, мобилизации и территориальной обороны способны обеспечить быстрое приведение армии в полную боевую готовность для достойного отпора агрессору" , - говорится в тексте.

В Минкульте советуют некоторые вопросы продумать заранее, чтобы оборудовать свое жилье на случай чрезвычайной ситуации и защитить себя и близких:

по возможности узнайте, где находятся ближайшие укрытия и проверьте состояние подвального помещения;

проверьте наличие аварийного выхода;

сделайте запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;

проверьте наличие в аптечке средств оказания первой медицинской помощи и продумайте, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени;

подготовьте средства пожаротушения;позаботьтесь об альтернативных средствах освещения помещения на случай отключения энергоснабжения (фонарики, свечи);

подготовьте средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения;

соберите самые необходимые вещи и документы на случай срочной эвакуации или перехода в хранилища;

позаботьтесь об исправном состоянии частного транспорта и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района;

в холодное время подумайте об альтернативном обогреве дома на случай отключения централизованного отопления.

Авторы брошюры также советуют, как действовать, если вы оказались в зоне боевых действий или попали в чрезвычайную ситуацию при участии вооруженных людей:

не извещать о своих будущих действиях и планах малознакомым людям, а также знакомым с ненадежной репутацией;

всегда носить с собой документ, удостоверяющий личность. Деньги и документы держите в разных местах – так у вас будет больше шансов их уберечь;

держать у себя записи о группе крови (свою и близких родственников) и информацию о возможных проблемах со здоровьем (например, аллергию на медицинские препараты, хронические заболевания);

узнать, где расположены хранилища и укрытия, близкие к вашему дому, работе и местам, которые вы часто посещаете;

стараться как можно меньше находиться вне жилья и работы, уменьшите количество поездок без важной причины, избегайте мест скопления людей;

при выходе из помещений соблюдать правила правой руки и пропускайте вперед нуждающихся – это поможет избежать давки;

не вмешиваться в споры с незнакомыми людьми – это поможет избежать возможных провокаций;

в случае поступления информации по официальным каналам государственных органов власти о возможной опасности передавать ее другим людям: родственникам, соседям, коллегам;

при появлении вооруженных людей, военной техники, беспорядков при возможности немедленно покидать опасный район;

избегать колонн техники и не стоять вблизи военных машин;

информировать органы правопорядка, местные органы, военных о людях, совершающих противоправные и провокационные действия;

при попадании в район обстрела прятаться в ближайшем хранилище или укрытии и не выходить некоторое время после окончания обстрела;

если таких хранилищ поблизости нет, использовать неровности рельефа (например, канавы, окопы, воронки от взрывов);

в случае внезапного обстрела и отсутствия вблизи хранилищ ― лечь на землю головой в сторону, противоположную взрывам, и прикрыть голову руками или вещами;

если рядом ранен человек, оказать первую помощь и вызвать скорую, представителей ГСЧС Украины, органов правопорядка, при необходимости – военных;

если вы стали свидетелем ранения или смерти людей, а также противоправных действий (например, арест, похищение, избиение) - сохранить как можно больше информации об обстоятельствах происшествия.

В Минкульте не советуют ни в коем случае:

приближаться к окнам, если услышите выстрелы;

наблюдать за ходом боевых действий, стоять или перебегать под обстрелом;

спорить с вооруженными людьми, фотографировать и делать записи в их присутствии;

демонстрировать оружие или предметы, похожие на него;

подбирать брошенное оружие и боеприпасы;

касаться взрывоопасных и подозрительных предметов, пытаться разобрать их или перенести в другое место ― вместо этого немедленно сообщите об их расположении территориальным органам ГСЧС и Национальной полиции;

носить армейскую форму или камуфлированную одежду – лучше надевать одежду темного цвета, не привлекающую внимания, и избегайте любых символов, ведь они могут вызвать неадекватную реакцию.

В брошюре также детально описано, что нужно собрать в "тревожный чемоданчик":

паспорт и копии всех необходимых документов (свидетельство о рождении, военный билет, документ об образовании, трудовую книжку или пенсионное удостоверение, документы на собственность);

деньги (наличные деньги и банковские карты);

зарядные устройства для мобильных телефонов;

радиоприемник, фонарик, сигнальные устройства, компас, часы, компактный набор инструментов (мультитул), нож, мусорные пакеты, блокнот, карандаш, нити, иглы, спички, зажигалки;

теплая одежда (если есть такая возможность, подготовьте также термоодеяло), нижнее белье, надежную удобную обувь;

гигиенические средства;

аптечку, включая ежедневно медицинские препараты, а также рецепты на медикаменты;

посуда, в которой сможете приготовить, разогреть и хранить пищу;

воду и продукты питания на 3 суток, долго хранящиеся и не требующие дополнительного приготовления.

Полностью брошюру можно посмотреть по ссылке.