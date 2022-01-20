Что ожидается на валютном рынке в четверг

В среду очередная попытка роста безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ захлебнулась на уровне 28,445 гривен на покупке и 28,47 гривен на продаже. Правда, для этого Национальному банку пришлось продолжить интервенции по продаже валюты.

В первой половине дня он продавал доллары по методу «выбора лучшей цены» (закрывая самые дорогие заявки от покупателей) – и добился результата. После обеда, несмотря на попытки спекулянтов раскачать рынок, котировки пошли вниз. Кстати, снижение продолжилось и после окончания активной фазы торгов (стоит отметить, что в последние дни в режиме ТОМ проводится все больше сделок). Сегодня ключевое событие дня – заседание Правления НБУ по вопросам монетарной политики. Будет решаться вопрос об изменении учетной ставки регулятора. Аналитики расходятся во мнениях, на 0,5 или 1% повысит учетную ставку Нацбанк, но все едины в мысли, что в текущей ситуации без повышения сдержать инфляцию не выйдет.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 28,27/28,35 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в среду по итогам дня подешевел на 3-4 копейки. Утром его продавали по 28,40-28,42 гривен; к началу обеденного перерыва «американец» подорожал на 10 копеек – до 28,50-28,52 гривен, а уже к 17:00 – подешевел до 28,37-28,38 гривен. Сегодня утром доллар в столице начнут продавать по 28,35-28,38 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Сегодня есть неплохой шанс, что к вечеру доллар подешевеет еще сильнее.

Евро на рынке FOREX в среду поднялся с отметки 1,1318 до 1,1355 доллара, корректируясь после нескольких дней падения. Сегодня утром видим очередную попытку евро вырасти: он смог продвинуться до 1,1363 доллара, выше пробиться пока не выходит. Наличный евро вчера динамично менял свою цену. Утром оптовые обменные пункты столицы продавали евро по 32,17-32,20 гривен; к обеду евровалюта подорожала до 32,25 гривен, а к 17:00 ценник вернулся к 32,18-32,20 гривен. Рост на FOREX компенсировал некоторое снижение наличного доллара, в результате цена евро осталась на прежнем уровне. Сегодня утром его опять начнут продавать по 32,15-32,20 гривен. Дальше все будет зависеть больше от ситуации на украинском валютном рынке, чем от развития событий на FOREX. Если наличный доллар продолжит дешеветь, он обязательно потянет за собой вниз и евро.

Российский рубль в среду утром вырос до 75,80 за доллар, отреагировав таким образом на новость о намеченных на завтра переговорах российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. К вечеру рубль вновь упал до 76,60 за доллар. Утром четверга рубль торгуется в диапазоне 76,00-76,20 за доллар. Наличный рубль в столице вчера опять продавали по 3,68-3,70 гривны за 10 рублей. Сегодня сохранится такая же цена на российскую валюту.