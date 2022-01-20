В Германии второй день подряд антирекорд по количеству COVID-инфицированных

В Германии снова зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает Deutsche Welle.

За минувшие сутки в Германии выявлено еще 133 536 случаев инфицирования (накануне - 112 323). Это означает, что заражаемость коронавирусом в ФРГ растет уже на протяжении семи дней подряд и второй день обновляет максимумы по суточному количеству заражений.

За прошедшие 24 часа в Германии также зафиксировано 234 летальных исхода. В целом, за все время пандемии в ФРГ умерли от коронавируса уже 116 315 человек, общее число инфицированных достигло 8 320 386.