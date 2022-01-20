В США создали экологически чистый двигатель внутреннего сгорания

Аэрокосмическая компания Astron Aerospace представила экологически чистый двигатель внутреннего сгорания, который может стать альтернативой электромоторам, сообщает AutoGeek.

Как заявили в Astron Aerospace, в нынешнем своем виде двигатель с рабочим названием Omega 1 весит всего 15,9 кг, но при этом выдает впечатляющие 160 л. с. и 230 Нм крутящего момента. На холостом ходу агрегат работает при 1000 об/мин, на максимуме – при 25 000 об/мин.

По конструкции и принципу действия Astron Omega 1 напоминает роторный двигатель Ванкеля, но, по словам разработчиков, их агрегат – полностью линейное устройство, которое не имеет проблем с уплотнением.

Четыре такта двигателя инженеры разделили на две независимых камеры сгорания, между которыми находится форкамера. Два первичных вала расположены вертикально и соединены шестернями, которые синхронно вращаются в противоположных направлениях. Четыре ротора установлены на двух валах и вращаются попарно. Между ними – поворотный дисковый клапан и предкамера. Передняя пара роторов отвечает за впуск и сжатие, задняя – за сгорание и выпуск.

Конструкция позволяет легко адаптировать его для различных транспортных средств, в том числе двухколесных. Как утверждается, независимо от вида топлива, а оно может быть любым, уровень выбросов двигателя очень низкий.

На данном этапе Omega 1 существует в статусе рабочего прототипа, конструкцию которого разработчики продемонстрировали в подробном видео. Когда новый ДВС будет готов к серийному производству, не уточняется, но если технология Astron Aerospace будет коммерциализирована, она может изменить правила игры не только с точки зрения мобильности, но и энергопотребления в целом.