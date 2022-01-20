Искусственный интеллект лишит 12 млн европейцев работы

К 2040 году повсеместная автоматизация на предприятиях приведет к сокращению количества рабочих мест в развитых странах Европы на 12 млн, сообщает ForkLog.

Об этом заявили аналитики консалтинговой фирмы Forrester. По их данным, наибольшему риску подвержены профессии, суть которых состоит в выполнении рутинных и монотонных задач, с которыми легко справятся программируемые роботы и алгоритмы.

«Потеря производительности из-за COVID-19 вынуждает компании во всем мире автоматизировать ручные процессы и совершенствовать удаленную работу», — сказал главный аналитик Forrester Майкл О’Грейди.

Он добавил, что пандемия — лишь один из факторов, повлиявший на ускорение автоматизации. Немаловажную роль в этих процессах играет и стареющее население региона. По некоторым оценкам, к 2050 году в пяти крупнейших экономиках Европы будет на 30 млн человек трудоспособного возраста меньше, чем в 2020 году.

Потеря рабочих мест из-за автоматизации впоследствии повлияет на европейских работников оптовой и розничной торговли, транспорта, жилья, общественного питания, а также досуга и гостеприимства.

При этом, уверены аналитики, к 2040 году зеленая энергетика и роботизация создадут 9 млн новых рабочих мест в Европе, особенно в областях чистой энергии и умных городов.

Профессии средней квалификации, состоящие из простых рутинных задач, больше всего подвержены риску автоматизации, считают аналитики. Речь идет о 38% рабочей силы в Германии, 34% во Франции и 31% в Великобритании. Всего около 49 млн рабочих мест находятся под угрозой, добавили эксперты.

Аналитики полагают, что работодатели станут больше внимания уделять повышению квалификации сотрудников и развитию таких навыков, как активное обучение, стрессоустойчивость и гибкость. Такие кадры будут дополнять задачи автоматизации рабочих и станут более востребованными.