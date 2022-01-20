Валютный рынок четверга: ход торгов

Начавшееся вчера снижение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ не получило своего продолжения утром четверга. После того, как утром обозначили минимумы – 28,21 гривен на покупке и 28,265 гривен на продаже – ценники опять пошли вверх и довольно быстро поднялись выше уровня 28,30.

Все внимание украинского валютного рынка сегодня с самого утра приковано к сегодняшнему заседанию Правления Национального банка по вопросам монетарной политики. В 14:00 начинается пресс-конференция руководства НБУ, на котором будет оглашено решение по учетной ставке, и станет известно, насколько ее решили увеличить. То, что ставка нуждается в увеличении, понятно всем; ключевой вопрос – насколько ее повысят. После 11 утра на рынке начали ходить слухи о том, что ставка будет повышена всего на 0,5%. Такое решение многие уже поспешили расценить как половинчатое и недостаточное в текущих условиях, а межбанк отреагировал на эту «новость» ростом котировок.

Очень чутко наблюдает за происходящим на межбанке сегодня наличный валютный рынок, где цены меняются чуть ли не каждые полчаса. В 9 утра оптовые обменные пункты столицы начали продавать наличного «американца» по 28,36-28,37 гривен; буквально в течение часа ценник опустился до 28,32-28,33 гривен, а те, кто испытывал проблемы с наличием гривны, готовы были отдавать даже по 28,30. Но как только на межбанке котировки пошли вверх, наличный доллар тут же опять подорожал до 28,37-28,40 гривен. Впрочем, уже в 14:00, после оглашения результатов по ставке, ожидается очередное изменение цены.

Евро на FOREX сегодня предпринял очередную попытку вырасти, но за полдня смог подняться лишь до 1,1367 доллара. Очередная волна укрепления американского доллара против других валют толкнула евро вниз, к отметке 1,1333 доллара. Наличный евро, который утром продавали по 32,14-32,17 гривен, отреагировал на незначительное повышение на FOREX ростом (сыграло роль и то, что наличный доллар перестал падать) и к обеду подорожал до 32,20-32,22 гривен.

Российский рубль продолжает совершать резкие колебания, поскольку геополитические проблемы еще далеки от разрешения. Сегодня утром он укрепился до 76 за доллар, а уже к 13 часам по киевскому времени опустился до 76,80 рублей за доллар. Подобные «телодвижения» российской валюты, похоже, изрядно всех утомили, поэтому в столице третий день подряд цена наличного рубля зафиксирована в пределах 3,68-3,70 гривен за 10 рублей.

Не изменилась цена и на польский злотый. Как и вчера, сегодня его можно купить по 7,09-7,10 гривен.