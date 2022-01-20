Нацбанк опять повысил учетную ставку

Правление Национального банка приняло решение увеличить учетную ставку до уровня 10% годовых с 21 января 2022 года.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Евгеньевич Шевченко на пресс-конференции, состоявшейся сразу после окончания заседания Правления НБУ.

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%, принимая во внимание реализацию серии проинфляционных факторов.

Как сообщил Шевченко, в 2022 году инфляция замедлится, но вернется к цели 5% только в 2023 году.

Напомним, предыдущая ставка 9% действовала с 10 декабря 2021 года.