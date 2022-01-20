Валютный рынок четверга: итоги дня

Правление Национального банка на сегодняшнем заседании по монетарной политике подняло учетную ставку на 1% (до 10% годовых). Валютный рынок﻿ пока никак не отреагировал на решение регулятора.

Начавшееся вчера после обеда снижение котировок безналичного доллара не нашло продолжения в четверг утром. Все более дешевые предложения от продавцов валюты были оперативно выкуплены – частично импортерами, частично спекулянтами, которые сегодня активно работали на повышение. При бездействии Национального банка (сегодня регулятор все же взял паузу после трех дней валютных интервенций) ценник на покупку безналичного доллара на межбанковском валютном рынке поднялся до 28,37 гривен на покупке и 28,39 гривен на продаже. И только фиксация прибыли спекулянтами на новости о повышении учетной ставки не позволила доллару вновь подняться выше уровня 28,40.

Закрыли основную фазу торгов четверга на том же уровне на покупке и на 0,5 копейки на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,21/28,33 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись так же широко, как и вчера: спред на открытии составил 12 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 28,23 гривен прошла в 9:24.Покупатели были решительно настроены на снижение, однако быстро стало понятно: дешево отдавать валюту продавцы не намерены. Некоторым из экспортеров уже сегодня начали выплачивать компенсацию НДС, и в гривне они не нуждались. Поэтому котировки опять пошли вверх и к 12:30 достигли сессионных максимумов. И только продажи «госбанков», которые сегодня решили подстраховать отсутствующий Нацбанк, не позволили доллару вырасти еще больше. В 14:00 стало известно, что ставку повысили на 1%, до 10% годовых. Первоначально рынок был настроен на возобновление снижения. Число продавцов в 2 раза превышало число покупателей. Однако быстрого снижения не вышло: желающих купить тоже хватало. Тем не менее, к концу торгов котировки плавно снизились и вернулись к уровню закрытия вчерашнего дня.

Котировки закрытия торгов – 28,32/28,34 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 14,9 млн по сравнению со средой и на 16:00 составил 274,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,2968 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,2968 гривен. Официальный курс доллара на 21 января установлен на отметке 28,3236 гривен за доллар, снижение на 8,02 копейки.

установлен на отметке 28,3236 гривен за доллар, снижение на 8,02 копейки. Официальный курс евро на 21 января установлен на отметке 32,1147 гривен за евро, снижение на 7,96 копеек.

На наличном рынке курс наличного «американца» сегодня несколько раз менял направление тренда. В 9 утра оптовые обменные пункты столицы начали продавать доллар по 28,36-28,37 гривен; затем буквально в течение часа ценник опустился до 28,32-28,33 гривен, а те, кто испытывал проблемы с наличием гривны, готовы были отдавать даже по 28,30. Еще через час, как только на межбанке﻿ котировки пошли вверх, наличный доллар тут же опять подорожал до 28,37-28,40 гривен. И наконец к 17:00 столичные операторы валютного рынка, ссылаясь на снижение активности покупателей, опустили ценник на продажу до 28,35-28,36 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:30 – 1,1338 доллара. Сегодня евро упал не только против американского доллара, но и против английского фунта, швейцарского франка и японской йены. Наличный евро утром продавали по 32,14-32,17 гривен. К обеду он подорожал до 32,20-32,22 гривен, а к вечеру вновь подешевел до 32,15-32,17 гривен, полностью повторив траекторию изменения цены наличного доллара.

Российский рубль в четверг продолжил рисовать на графике с долларом «американские горки». Сначала – рост до 76 за доллар, затем – падение до 76,80, а к вечеру – очередной виток роста, правда, на этот раз уже скромнее – до 76,40 за доллар. Состоянием на 17:30 рубль торгуется в пределах 76,35-76,45 рублей за доллар. Наличный рубль в Украине уже четвертый день продают по 3,68-3,70 гривны за 10 рублей.