Что ожидается на валютном рынке в пятницу

В четверг правление Национального банка подняло учетную ставку на 1%, до 10% годовых, в рамках борьбы с растущей инфляцией. Рост учетной ставки должен повысить стоимость ресурсов в национальной валюте и способствовать укреплению курса гривны к иностранным валютам. Первая реакция межбанковского валютного рынка﻿ была сдержанной; только к концу торгов котировки несколько снизились.

Ключевые проблемы, вызвавшие падение гривны в конце декабря – начале января, пока остаются актуальными: и напряженность на границе с Россией, и, как следствие, бегство иностранных инвесторов из украинских ценных бумаг. Поэтому ожидать, что уже в скором времени гривна возобновит укрепление, не стоит. Вполне возможен еще один тест на прочность уровня 28,50 гривен, который в начале недели уже сдержал рост доллара. Тем более, что Госказначейство уже начало выплачивать компенсацию НДС экспортерам (вчера им были направлены 504,5 млн гривен). Только рост предложения валюты больше, чем существующий спрос, поможет гривне укрепиться.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 28,25/28,35 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в четверг несколько раз менял направление тренда. В 9 утра оптовые обменные пункты столицы начали продавать доллар по 28,36-28,37 гривен; затем буквально в течение часа ценник опустился до 28,32-28,33 гривен, а те, кто испытывал проблемы с наличием гривны, готовы были отдавать даже по 28,30. Еще через час, как только на межбанке котировки пошли вверх, наличный доллар тут же опять подорожал до 28,37-28,40 гривен. И наконец к 17:00 столичные операторы валютного рынка, ссылаясь на снижение активности покупателей, опустили ценник на продажу до 28,35-28,36 гривен. Сегодня утром доллар в столице начнут продавать по 28,35-28,37 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Сегодня равновероятны и рост, и падение.

Евро на рынке FOREX в четверг опустился до отметки 1,1303 доллара, падая против всех ведущих мировых валют – доллара, английского фунта, швейцарского франка, японской йены. Утром пятницы видим попытку частично компенсировать вчерашнее падение: евро поднялся до 1,1332 доллара. Наличный евро вчера утром продавали по 32,14-32,17 гривен. К обеду он подорожал до 32,20-32,22 гривен, а к вечеру вновь подешевел до 32,15-32,17 гривен, полностью повторив траекторию изменения цены наличного доллара. Сегодня утром его опять начнут продавать по 32,15-32,20 гривен. Дальше все будет зависеть больше от ситуации на украинском валютном рынке, чем от развития событий на FOREX. Если наличный доллар продолжит дешеветь, он обязательно потянет за собой вниз и евро. Цена наличного евро в последнее время падает сильней, чем доллар, т.к. спрос на него меньше, по сравнению с долларом.

Российский рубль в четверг попытался вырасти, но достигнув 76 рублей за доллар, вновь начал падать и к утру пятницы опустился до 77 за доллар. Состоянием на 8:30 утра по киевскому времени он колеблется в пределах 76,70-76,80 за доллар. Наличный рубль на этой неделе демонстрирует удивительную стабильность. Практически всю неделю его продавали по 3,68-3,70 гривны за 10 рублей. Такая же цена ожидается и сегодня.