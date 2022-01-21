Британия направила бойцов элитного военного подразделения в Украину

Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла в Украину, чтобы помочь обучить украинские вооруженные силы новому противотанковому оружию, переданному нашей стране Великобританией. Это происходит на фоне опасений угрозы нового российского вторжения.﻿ Об этом, со ссылкой на Sky News, сообщает Обозреватель.

Военнослужащие полка рейнджеров – части недавно сформированной бригады специальных операций – вылетели на военных самолетах. Также в течение этой недели в страну было доставлено в общей сложности около 2000 пусковых установок противотанковых ракет.

Издание отметило, что Украине было передано противотанковое оружие нового поколения (NLAW), которое, по словам его производителей, является "первой в истории однобоевой ракетной системой, которая быстро выводит из строя любой основной боевой танк всего одним выстрелом, нанося удар сверху".

Как сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, небольшое количество британских военнослужащих будет проводить обучение на ранних этапах в течение короткого периода времени в рамках операции "Орбиталь", после чего вернется в страну. При этом чиновник добавил, что эта поддержка предназначена для вооружений малой дальности и только оборонительного характера. По его словам, эти установки не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России.

Операция "Орбиталь" – это название британской учебной миссии в Украине, которая была создана в 2015 году.