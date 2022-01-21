Свитолина и Костюк покинули Australian Open

Украинские теннисистки Марта Костюк (№66 WTA) и Элина Свитолина (№17 WTA) вылетели из Открытого чемпионата Австралии на стадии 1/16 финала, сообщает УНИАН.

Свитолина разгромно проиграла белоруске Виктории Азаренко (№25 WTA), которая когда-то была первой ракеткой мира и дважды побеждала на Australian Open (в 2012 и 2013 годах).

Элина 5 раз в карьере встречалась с Азаренко и все поединки проиграла титулованной белоруске.

Australian Open. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) - Виктория Азаренко (Беларусь) - 0:6, 2:6

Костюк навязала борьбу шестой ракетке мира - испанке Пауле Бадосе. Однако Бадоса все же победила в трех сетах.

Australian Open. Третий круг

Марта Костюк (Украина) - Паула Бадоса (Испания) - 2:6, 7:5, 4:6

Напомним, что Костюк с другой украинкой продолжает выступать в парном разряде на Australian Open-2022.

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