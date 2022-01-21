Минюст США подал еще один иск против Коломойского

Соединенные Штаты подали в Окружной суд США Южного округа Флориды гражданский иск о конфискации имущества, связанного с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Минюст США заявляет, что более 6 миллионов долларов, полученных от хищений в ПриватБанке, подлежат конфискации в связи с нарушением федерального законодательства об отмывании денег, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Этот гражданский иск о конфискации является четвертым подобным иском, поданным в связи с той же предполагаемой преступной деятельностью. В августе 2020 года США подали два иска в Южном округе Флориды, заявляя, что коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на средства, незаконно полученные от ПриватБанка в Украине в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы. В декабре 2020 года он подал третий иск в том же округе, утверждая, что недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была куплена аналогичным образом.

В четырех исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, обманули банк на миллиарды долларов. Эти двое предположительно получили мошеннические кредиты примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, и банк был национализирован Национальным банком Украины. В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка, прежде чем перевести средства в Соединенные Штаты.

Как утверждается в исках, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, которые были близкими людьми Коломойского и Боголюбова, действовавшими из офисов в Майами, создали сеть юридических лиц, обычно под каким-либо вариантом названия "Оптима", для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, в том числе коммерческие здания в Далласе (Stemmons Towers), а также офисное здание известное как 55 Public. Недвижимость в Кливленде, офисное здание в Луисвилле, известная как PNC Plaza, и офисное здание в Далласе, известное как бывшая штаб-квартира CompuCom.

В последнем иске утверждается, что несколько структур "Оптимы", использовали прибыль от CompuCom Campus, которая изначально была приобретена на присвоенные средства ПриватБанка, для обслуживания "Башни Стеммонс". Затем Optima Stemmons продала Stemmons Towers в 2019 году, в соответствии с чем более 6 млн долларов по-прежнему причитаются специально созданной компании, принадлежащей Optima Ventures.