История любви в песне "Мое море": муж Alyosha снялся в ее новом клипе

Украинская певица Alyosha представила видео на новую песню "Моє море". В трогательном ролике снялся также муж исполнительницы – Тарас Тополя, сообщает 24 Канал.

В новой песне певица метафорически соединила глаза с морем, безграничная глубина которого полна сокровенного: что не видно снаружи — таится внутри.

"Чувства прекрасного и счастья зарождаются еще с детства и они красной лентой сопровождают нас во взрослую жизнь. Когда мы по-настоящему влюбляемся – эти ощущения возрождаются в нашем сердце," , – отметила знаменитость.

Alyosha на съемках клипа / Фото пресс-службы

Alyosha с мужем / Фото пресс-службы

Alyosha – "Моє море": смотрите видео онлайн