Валютный рынок пятницы: ход торгов

В условиях, когда курс гривны к иностранным валютам в большой степени определяется текущей геополитической обстановкой, весь валютный рынок напряженно прислушивается к сообщениям из Женевы, где сегодня прошла краткая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Встреча имела технический (промежуточный) характер; как сообщил Сергей Лавров, «США передадут письменные ответы на предложения России на следующей неделе». Межбанковский валютный рынок﻿ сегодня выглядит сбалансированным (на фоне явного снижения спроса на безналичный доллар), торговля в первой половине дня проходила в диапазоне 28,30-28,34 гривен при примерном равенстве числа продавцов и покупателей.

Тишина и покой царят сегодня и на наличном валютном рынке. Утром оптовые обменные пункты столицы начали продавать наличного «американца» по 28,35-28,36 гривен. К обеду ценник сначала опустили до 28,34 гривен (а местами – даже до 28,33 гривен), а потом вернули на прежний уровень. По сравнению с предыдущими днями можно смело заявить, что наличный доллар стоит на месте.

Евро на FOREX опять корректируется после вчерашнего падения. К 11:30 он поднялся до отметки 1,1343 доллара, но затем опустился на 20 пунктов ниже. Наличный евро дешевеет, отрабатывая вчерашнее снижение на FOREX, на фоне снижения интереса к покупкам наличной валюты. Утром оптовики продавали евро по 32,15-32,18 гривен, а к обеду ценник опустили до 32,10-32,12 гривен.

Российский рубль подорожал после комментариев Лаврова по итогам переговоров с Блинкеном. Иностранные инвесторы увидели перспективы продолжения диалога между Россией и США и сохраняют надежду на нормализацию отношений. К 12 часам рубль вырос до 76,40 за доллар, но попал под волну продаж и вновь опустился в район 76,90, откуда опять пытается расти. На подобные «телодвижения» российской валюты, похоже, уже никто не реагирует. Всю неделю в столице цена наличного рубля сохраняется стабильной на уровне 3,68-3,70 гривен за 10 рублей.

На пару копеек подешевел (вслед за евро) и польский злотый. Сегодня его можно свободно купить по 7,06-7,08 гривен.