Кличко выздоровел от COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко получил отрицательный тест на коронавирус после болезни. Об этом он написал﻿ в Telegram.

"Друзья! Получил отрицательный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма "Омикрон". Он коварен тем, что у него симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. Поэтому, если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест" , - написал он.

Кличко отметил, что заболевание протекало легко, так как он вакцинирован от COVID-19.

"Политика Страны"﻿ сообщала, что мэр столицы сегодня утром был замечен в ресторане «Авалон», который находится рядом с его квартирой.

После выхода из заведения журналист спросил у мэра, почему он ходит по ресторанам, если болен ковидом. Кличко ответил, что идет не из ресторана, а из больницы. А также заявил, что уже сдал тесты. Но почему в таком случае еще не дождавшись результата теста он решил пойти в ресторан - Кличко не пояснил, отмечает СМИ.