Валютный рынок пятницы: итоги дня

Падение интереса к покупкам иностранной валюты на межбанковском﻿ валютном рынке способствовало укреплению национальной валюты в пятницу.

Похоже, в Украине начинают уставать от постоянного ожидания нападения «северного соседа». По крайней мере, этот фактор уже не оказывает столь сильного влияния на настроения участников рынка. Спрос со стороны нерезидентов сохраняется на прежнем уровне, но теперь становится очевидно, что не они были главным движущим фактором, который за короткое время вызвал рост курса доллара до 28,50 гривен. Сегодня после обеда на межбанке создалась ситуация, когда в один из моментов вообще не осталось желающих купить валюту. Ситуацию, как всегда пришлось спасать Национальному банку: регулятор впервые в этом году вышел с интервенцией на покупку валюты и приобрел порядка 20 млн долларов по цене 28,23 гривен.

Закрыли основную фазу торгов пятницы на 10 копеек на покупке и на 9 копеек на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,30/28,34 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись очень рано и необычайно узко: спред на открытии составил всего 4 копейки. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 28,32 гривен прошла в 9:01. Судя по поведению покупателей и продавцов, сегодня никто не мог понять, в какую сторону пойдет рынок. Активность покупателей была настолько низкой, до до обеда бывало, что в течение получаса не было ни одной сделки, а паузы по 15-20 минут были несколько раз. К 10:50 объем сделок в торговой системе Bloomberg составил всего 18 млн долларов, а котировки выросли до 28,34 гривен на покупке и 28,355 гривен на продаже. До 14:00 торговля проходила в узком диапазоне 28,30-28,34 гривен; после того, как нерезиденты взяли нужный объем и покинули рынок, котировки пошли вниз. К 15:10 они опустились до 28,17 гривен на покупке и 28,23 гривен на продаже. В этот момент на рынке появился Национальный банк. Он решил поддержать экспортеров и начал выкупать самые дешевые заявки на продажу по ценам от 28,23 гривен и ниже. Купив таким образом около 20 млн долларов, регулятор ушел.

Котировки закрытия торгов – 28,22/28,25 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился почти в 2 раза по сравнению с четвергом и на 16:00 составил 150 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,3254 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,3254 гривен. Официальный курс доллара на 24 января установлен на отметке 28,3181 гривен за доллар, снижение на 0,55 копейки.

установлен на отметке 28,3181 гривен за доллар, снижение на 0,55 копейки. Официальный курс евро на 24 января установлен на отметке 32,1099 гривен за евро, снижение на 0,48 копейки.

установлен на отметке 32,1099 гривен за евро, снижение на 0,48 копейки. Наличный доллар в течение дня подешевел на 10 копеек. Утром оптовые обменные пункты столицы начали продавать доллар по 28,35-28,36 гривен; к обеду ценник опустили до 28,33-28,34 гривен, а к 17:00 – и вовсе до 28,25-28,27 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1350 доллара. Сегодня евро полностью компенсировал вчерашнее падение и с 1,1300 поднялся до 1,1358 доллара. Вырос евро и против английского фунта, а вот к швейцарскому франку падение его только усилилось. Наличный евро в течение дня подешевел на 8 копеек: утром его продавали по 32,16-32,18 гривен, а вечером – по 32,08-32,10 гривен.

Российский рубль в пятницу лихорадит. Сначала он укрепился к доллару после комментариев министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. А к вечеру вновь упал. К 17:00 он достиг 77,20 за доллар, и падение продолжается. Наличный рубль в столице демонстрирует завидную стабильность: уже пятый день подряд его продают по 3,68-3,70 гривны за 10 рублей.