В Румынии возмутились требованием Лаврова вывести из страны НАТО

Слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что НАТО необходимо вывести свои войска и вооружение с территории Румынии, неуместны. С такой критикой выступили в румынском МИД, сообщает Лента.Ру.

В ведомстве подчеркнули, что присутствие НАТО в союзных государствах — это решение, принятое в ответ на агрессивное поведение Российской Федерации. Официальный Бухарест заявил, что агрессивная линия Москвы усиливается, несмотря на попытки альянса вести конструктивный диалог.

Ряд требований, предъявленных Москвой в проекте соглашения по гарантиям безопасности, также назвали неприемлемыми.

"Позиция сдерживания является неотъемлемой частью механизма коллективной обороны НАТО, никакая третья страна не может иметь права вето. Союзники решительно заявили, что будут продолжать свою политику укрепления безопасности и коллективной обороны" , — отметили в МИД.

Ранее Лавров заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо вывести войска из Румынии и Болгарии в рамках выполнения пункта о возвращении альянса к границам 1997 года.