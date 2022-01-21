Аваков ответил Зеленскому о возможном захвате Россией Харькова

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинцы отстоят Харьков в случае вторжения России. Он напомнил, что в 2014 году это уже удалось, сообщает Обозреватель.

Такое заявление политик сделал на своей странице в Facebook 21 января. Так он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что захват агрессором города-милионника Харькова станет началом полномасштабной войны.

"Угрозы реальны – риски высоки. Но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014 году. Без киданий из крайности в крайность, без слез и истерики – будем готовы себя защитить" , – отметил Аваков, пояснил, что говоря о готовности, он имеет ввиду всю Украину.

Экс-министр добавил, что Харьков – это город спокойного созидания, и он "не примет роль депрессивного города бандитской власти".

"Негодяи русского мира превратили красавец Донецк в такой город. Слепых нет, сейчас мы гораздо сильнее и опытнее – не позволим" , – подчеркнул Аваков.

Подытоживая пост, он написал, что и власть, и оппозиция будут едины в вопросе защиты страны.

Пост Арсена Авакова.

В качестве примера он привел Харьков.