Аваков ответил Зеленскому о возможном захвате Россией Харькова
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинцы отстоят Харьков в случае вторжения России. Он напомнил, что в 2014 году это уже удалось, сообщает Обозреватель.
Такое заявление политик сделал на своей странице в Facebook 21 января. Так он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что захват агрессором города-милионника Харькова станет началом полномасштабной войны.
"Угрозы реальны – риски высоки. Но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014 году. Без киданий из крайности в крайность, без слез и истерики – будем готовы себя защитить", – отметил Аваков, пояснил, что говоря о готовности, он имеет ввиду всю Украину.
Экс-министр добавил, что Харьков – это город спокойного созидания, и он "не примет роль депрессивного города бандитской власти".
"Негодяи русского мира превратили красавец Донецк в такой город. Слепых нет, сейчас мы гораздо сильнее и опытнее – не позволим", – подчеркнул Аваков.
Подытоживая пост, он написал, что и власть, и оппозиция будут едины в вопросе защиты страны.
В качестве примера он привел Харьков.
"В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это будет не просто захватом, а началом крупномасштабной войны", – сказал глава государства.