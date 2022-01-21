Британия рассматривает возможность тройного союза с Украиной и Польшей

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной, сообщает Зеркало недели.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс обозначила формирование новой «трехсторонней» оси между Великобританией, Польшей и Украиной" - говорится в Twitter Совета по геостратегии Великобритании.

В опубликованном твите представлена геополитическая карта, на которой сформирована тройная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом. В качестве враждебных территорий обозначены Российская Федерация и Белоруссия.

Совет по геостратегии – это независимая некоммерческая организация, расположенная в Вестминстере, стремится продвигать сильную Великобританию, тесно сотрудничая с союзниками и партнерами, поддерживать открытый международный порядок – для более безопасного и процветающего будущего.

Информацию о работе над созданием тройственного союза подтвердила сама Лиз Трасс во время выступления в Институте Лоуи, о чем проинформировал официальный сайт правительства Великобритании.

"Мы укрепляем наше партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", - заявила глава британского МИД.

Также Трасс использовала достаточно жесткую риторику в отношении Москвы и выразила безоговорочную поддержку Киеву:

“Кремль не усвоил уроки истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или что-то вроде "Великой России", разделив территорию по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, одновременно пытаясь угрожать и дестабилизировать других.

Мы знаем, что лежит на этом пути и какие ужасные потери в виде человеческих жизней он принесет. Поэтому мы призываем президента Путина воздержаться и отступить от Украины, прежде чем он совершит большую стратегическую ошибку.

Украина – гордая страна с многовековой историей. Они и раньше подвергались вторжениям - начиная с татаро-монгольского ига. Они страдали от устроенного государством голода в 30-х годах прошлого столетия. Их стойкость заслуживает восторга. Если придется, украинцы будут бороться, чтобы защитить свою страну.