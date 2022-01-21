В Украине ввели санкции против акционера "Турбоатома"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против кипрской компании Biscone Limited, миноритарного акционера АО "Украинские энергетические машины" (ранее - "Турбоатом"). Ограничения введены указом главы государства, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Решение о введении санкций в отношении Biscone Limited принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на своем заседании 30 декабря 2021 года.

Какие ограничения наложили на кипрскую компанию:

блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

остановка исполнения экономических и финансовых обязательств.

Санкции введены сроком на 3 года.

Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие указом, возложено на секретаря Совета.

Указ вступает в силу с даты его опубликования.

Компании Biscone Limited принадлежит 5,9% акций "Украинских энергетических машин". Ее фактическим владельцем является российский миллиардер Алексей Мордашов, который находится под санкциями с 2016 года.

Весной прошлого года "Украинские энергетические машины" обвинили Biscone Limited в создании угрозы для деятельности предприятия и его существования.

Переименование "Турбоатома" в "Украинские энергетические машины" произошло в сентябре прошлого года. Смена названия прошла в рамках присоединения к предприятию завода "Электротяжмаш".

"Украинские энергетические машины" специализируются на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, парогазовых установок и другого энергетического оборудования. Находится в Харькове. Входит в число предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.