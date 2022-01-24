Что ожидается на валютном рынке в понедельник

В прошлую пятницу падение интереса к покупкам иностранной валюты на межбанковском валютном рынке﻿ способствовало укреплению национальной валюты на несколько копеек по отношению к доллару. Однако факторы, которые вызывали ослабление гривны, никуда не делись.

С понедельника к ним добавится снижение предложения валюты от экспортеров на фоне выплат Госказначейством существенных сумм компенсации НДС. А выход в пятницу Национального банка с интервенцией на покупку впервые в этом году дал понять, что регулятор будет сдерживать как рост, так и укрепление национальной валюты. Поэтому сегодня на межбанковском валютном рынке будет решаться вопрос, куда дальше пойдет курс: возобновит рост или продолжит снижаться.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 28,20/28,30 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в прошлую пятницу подешевел на 10 копеек. Утром оптовые обменные пункты столицы начали продавать его по 28,35-28,36 гривен; к обеду ценник опустили до 28,33-28,34 гривен, а к 17:00 – и вовсе до 28,25-28,27 гривен. Сегодня утром доллар в столице начнут продавать по 28,27-28,30 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Сегодня равновероятны и рост, и падение.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу вырос с 1,1300 до 1,1358 доллара. Утром понедельника падение возобновилось: к моменту написания статьи евро уже опустился до отметки 1,1315, и снижение продолжается. Наличный евро в пятницу в течение дня подешевел на 8 копеек: утром его продавали по 32,16-32,18 гривен, а вечером – по 32,08-32,10 гривен. На выходных евровалюту в столице можно было купить по 32,05 гривен. Сегодня утром евро начнут продавать по 32,02-32,05 гривен. Дальше все будет зависеть больше от ситуации на украинском валютном рынке, чем от развития событий на FOREX. Если наличный доллар продолжит дешеветь, он обязательно потянет за собой вниз и евро. Цена наличного евро в последнее время падает сильней, чем доллар, т.к. спрос на него меньше, по сравнению с долларом.

Российский рубль в прошлую пятницу вновь упал к доллару, достигнув отметки 77,50 за доллар. Утром понедельника она немного скорректировал свое падение и состоянием на 8:30 по киевскому времени торгуется в диапазоне 77,00-77,20 рублей за доллар. Наличный рубль на прошлой неделе демонстрировал поразительную стабильность. Практически всю неделю его продавали по 3,68-3,70 гривны за 10 рублей. Такая же цена ожидается и сегодня. Поводов для резкого изменения цены рубля пока нет.