В ЕС не собираются высылать дипломатов из Украины – Боррель

В Европейском Союзе, в отличие от Соединенных Штатов Америки, пока не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

Он также заявил, что Евросоюз ожидает пояснений от США по поводу эвакуации своих граждан из Украины.