В ЕС не собираются высылать дипломатов из Украины – Боррель
В Европейском Союзе, в отличие от Соединенных Штатов Америки, пока не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Телеграм-канал "Политика Страны".
Он также заявил, что Евросоюз ожидает пояснений от США по поводу эвакуации своих граждан из Украины.
"Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Не стоит драматизировать ситуацию. Мы не собираемся делать то же самое, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин. Пока идут переговоры с Россией, я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину", – заявил Боррель.