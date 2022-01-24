В КГГА рассказали, что будет с работой метро в случае локдауна

В случае нового локдауна метро в Киеве закрывать не планируют﻿. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Деловая столица.

Вместо закрытия метрополитена введут режим специальных пропусков.

"Я абсолютно убежден, что мы не будем закрывать метрополитен наглухо, как это было во время первого локдауна. Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово" , — заявил он.

Чиновник также выразил надежду, что транспортных ограничений удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации против COVID-19 в Киеве — уже более 70%.