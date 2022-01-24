НАТО увеличит свое военное присутствие в Восточной Европе

НАТО объявило об увеличении военного присутствия в Восточной Европе в связи со скоплением российских войск на границах Украины﻿. Об этом, ссылаясь на пресс-службу НАТО, сообщает Деловая столица.

Так, Дания направляет в Балтийское море фрегат и перебрасывает четыре истребителя F-16 в Литву для патрулирования воздушного пространства. Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Франция выразила готовность отправить в Румынию контингент войск под командованием НАТО. Два истребителя F-35 в Болгарию направят также Нидерланды, корабль нидерландских ВМС и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования НАТО.