Украинцам приказано не стоять рядом с символикой РФ на Олимпиаде

Спортсмены сборной Украины, которые выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022, не будут публично общаться с россиянами и находиться рядом с их государственной символикой, сообщает Обозреватель.

Наши олимпийцы получили соответствующие рекомендации от министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, который ранее наметил скромные медальные планы Украины на Олимпиаду-2022.

Бывший фехтовальщик поделился подробностями инструктажа.

"У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, [где рассказали] как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены получили информацию и знают, как себя вести в таких ситуациях.