Запад не должен смешивать территорию НАТО с Украиной – Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала "не смешивать территорию НАТО с Украиной" при выборе мер реагирования на обострение ситуации, пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.

По словам Бербок, Запад должен дифференцированно подходить к выбору мер реагирования на возможное обострение ситуации в Украине.

"Как Альянс мы солидарны с Украиной" , - сказала министр.

Она добавила, что нельзя здесь смешивать территорию НАТО и Украину.