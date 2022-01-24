Лукашенко намерен отправить войска на границу с Украиной

Александр Лукашенко заявил, что стянет на границу с Украиной "целый контингент белорусской армии". Такое заявление он сделал, ссылаясь на то, что якобы "украинцы начали стягивать туда войска", пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.

"В этом году проведем учебу (совместно с Россией - ред.) на юге Беларуси. Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии... И здесь это не связано ни с одной оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу" , - сказал он.

Лукашенко также заявил, что политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины.